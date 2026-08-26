Нина Смит «Дэдтаун» (ЕР)

Нина Смит «Дэдтаун» (ЕР)

Исполнитель: Нина Смит, Название: «Дэдтаун», Стиль: рок; Год: 2026

«Встретились два одиночества», - поется в одной старой советской песне. Казалось бы, после этой встречи все проблемы должны рассеяться. Но в жизни обычно, все, естественно, оказывается гораздо сложнее.

Одиночество чаще всего связано не с внешними обстоятельствами, а с заутренним состоянием. Это хорошо заметно по песне Нины Смит «Дэттаун», героиня которой объявляет мертвым целый город из-за внутренней пустоты. Она смотрит в зеркало и взывает к тому, кто настолько же одинок. Это очень напоминает коллизии песни группы «Северный Флот» «Иной», где речь шла о раздвоении личности.

Но нерешенные внутренние проблемы сбивают все настройки героини песни Нины Смит. Она вроде бы слышит ответ, но где гарантия, что откликается живой человек, а не отражение в зеркале ? Мало того, в этой хитроумной системе отражений (читай — в расщепленных я) теряет себя и героиня. Ведь теперь у нее нет даже уверенности, кричит она «или уже не я».

Свежий сингл Нины Смит, по традиции, представлен сразу в двух версиях. Электрический вариант передает холодный бездушный урбанизм, но в конце идет винтажная кода с упором на басовую партию — этот ламповый звук символизирует поиск тепла. Еще прозрачнее та же идея выражена в акустической версии песни. Только здесь в вокале Нины Смит еще больше надрыва.

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