Олег Толстолуцкий исполняет песни Дениса Третьякова «Здравствуй, улица!»

Исполнитель: Олег Толстолуцкий исполняет песни Дениса Третьякова, Название: «Здравствуй, улица!», Стиль: рок; Год: 2025

Персональные трибьюты состоявшиеся музыканты обычно посвящают своим любимым группам, глядя на них со стороны, издалека и с придыханием. Но здесь немного другой случай: Олег Толстолуцкий вместе росли в поселке Октябрьский Ростовской области и вместе же музицировали, создали проект «Братья Тузловы». Сейчас у Дениса Третьякова собственная группа «Церковь Детства», Олег Толстолуцкий играл в «Зазеркалье» и выпустил множество сольных альбомов.

Юношеские песни Дениса Третьякова нигде не записывались и уже изрядно подзабыты самим автором. Но их, как выяснилось, прекрасно помнит Олег Толстолуцкий, который и записал их в полноценных аранжировках для своего альбома «Здравствуй, улица!» Так что в данном случае мы имеем дело все же не кавер-версиями, а первоисточниками, пусть и воскрешенными из пепла другим музыкантам.

«Розовое мыло» - одна из немногих песен Дениса Третьякова, которая худо-бедно известна его поклонникам. В частности, она присутствует на его акустическом концертнике 2013 года , имеющем непотребное название. По ней хорошо проследить разницу подходов обоих музыкантов. Если в истошной третьяковской версии гопники костерили отколовшуюся от их компании циаильную девушку, то Олег Толстолуцкий исполняет эту вещь вальяжно, в духе Аркадия Северного, а его герой пребывает в полной уверенности, что знает всю подноготную знакомой, которая только маскируется под приличную.

В «Котенке Гав» через призму одушевленных животных описывается история развала великой страны, поэтому вольнолюбивые коты, живущие по своему распорядку, противопоставлены цепным псам режима, лишь имитирующие преданность. «Здравствуй, улица!» - дань родному хутору исполнителей о Октябрьский с бесконечно тянущейся улицей, на которой они оба и жили. Припанкованное и потешное «Твое лицо», вероятно, стало результатом не очень удачных контактов с местными кралями.

В «Рождественском вальсе» узнается излюбленная тема уже зрелого Дениса Тетьякова — загубленное детство, а Олег Толстолуцкий придал это несбывшейся сказке фолковый привкус. «Японская» в юмористическом ключе мдемонстриует, что у нас с обитателями Страны Восходящего Солнца гораздо больше языковых пересечений, чем мы могли себе представить. «Кондуктор» - история несбывшейся любви, в отличие от «Сердца капитана»,Ю где все получилось, пусть, возможно, и поздновато.

«Ответ Земфиры» так и не дает ответ, имеет ли эта вещь отношение к признанной иноагентом Мингюстом РФ певицы, но ее ЧСВ в героине вполне узнается. Наконец, финальная «До Кремля», являет нам летовского плюшевого мишутку, который на сосну-то взобрался, но до Неба с Богом так и не дотянулся…

О тандеме Олега Толстолуцкого и Дениса Третьякова мы, увы, не прочитаем в Википедии в статье об Октябрьском. Зато из альбома «Здравствуй, улица!» (а также из видов поселка в дизайне выпущенного «Выргородом» CD) мы узнаем об этом местечке гораздо больше, нежели из Википедии!