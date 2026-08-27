Борода Бабая «Охота на вампира» (интернет-сингл)

Борода Бабая «Охота на вампира» (интернет-сингл)

Исполнитель: Борода Бабая, Название: «Охота на вампира», Стиль: хоррор-панк; Год: 2026

Обычно в произведениях о вампирах описывается, как упыри охотятся на людей. Однако барнаульская хоррор-панк команда «Борода Бабая» в новм сингле перевернула ситуацию и решила описать охоту на вампира. Кровожадная нечисть в песне наделена традиционными мифологическими признаками (не отражается в зеркале, быстро передвигается), но вот орудий борьбы с нею здесь почему-то как-то не описано…

Возможно, поэтому люди терпят в «Охоте на вампира» сокрушительное поражение. Вампир оказывается и хитрее, и проворнее, и могущественнее, поэтому приоритет охоты как таковой все-таки остается за ним. Почему все же так произошло? Нельзя не обратить внимание, что люди ополчаются на вурдалака всей толпой, тогда как он сам действует один. А мы помним, что одиночки (да еще и наделенные бесовской силой) опаснее для общества — хотя бы потому, что обычно никого не посвящают в свои планы.
«Охота на вампира» стала определенным этапом для «Бороды Баьая» - в песне использовано множество синтов и органных партий. Народ оценил эксперимент по достоинству.

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