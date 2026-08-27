Totentotem feat. Torff, T-Union, Алекс Керви, Алексей Борисов, Жанна Оганесян «Misprints»

Исполнитель: Totentotem, Название: «Misprints», Стиль: саундпоэзия; Год: 2021

Totentotem — это авангардный проект Ильи Одинокова, промоутера из лихих 90-х, проклятого поэта, любителя индустриальных камланий. Человек со столь экстремальным бэкграундом умеет объединять вокруг себя таких же, как и он, «сумасшедших и смешных», по меткому выражению Егора Летова из песни «Зоопарк». Что и произошло на CD «Misprints».

Концепт довольно очевиден: деятели дарк-нойзового поэтического подполья столицы начитывают под электронные шумы и трескотню стихи Ильи Одинокова. Сам он тоже взял на себя некоторые произведения, например - «Venereae Phantasia» и «Луны нет».

При всей логоцентричности этого мелодекламационного релиза вербальный компонент тут не так уж по сути и важен. Иначе бы в первой композции «Слова» не делали бы осмысленные звуки столь неразборчивыми. Получилось нечто похожее не дисконнект при космических переговорах. Тем более, в первых треках явно кто-то куда-то летит во вселенских просторах.

Известный писатель Алекс Керви суматошно продекламировал «Ненастье», будто и впрямь суетливо спасаясь от непогоды. Александр Аронов из из «Дня донора» зачитывает «Трип» и «My Moscow Rouletter» (занятный каталог вещей неприкаянного маргинала). Жанна Оганесян нервно озвучиваеет «Тяготение» - о том как героя уносит в разные геометрические фигуры. И тут же Аронов в «My Moscow Rouletter» говорит о том, как не хватает «окон шоколада» и других геометризованных сладостей.

Финал, по сути, остается открытым. В «Луны нет» настойчиво повторяется, что Космос стал иным. Но причастны ли к этому его покорители и что вообще с ними стало — Бог ведает…