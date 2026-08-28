Ангел НеБес «Спасибо опустившим с небес» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ангел НеБес, Название: «Спасибо опустившим с небес», Стиль: рок; Год: 2026

«Спасибо всем, кто помогал и всем, кто не мешал», - любил писать ныне покойный Анатолий Крупнов в буклетах альбомов «Черного обелиска». Некоторые исполнители идут еще дальше, благодаря и своих недоброжелателей, которые не дают расслабиться и тем самым способствуют движению вперед. Нечто подобное сделал лидер группы «Ангел НеБес» Вячеслав Никаноров, сочинив причем «Спасибо опустившим с небес» еще в начале своего творческого пути — в 2005 году на автовокзале Тулы. «И каждый мне твердил — молодец! Но кто-то всё ж воскликнул — дурак!» - это, видимо, как раз об этом.

Однако смысл песни все же намного глубже. В первом куплете говорится об изначальной связи с Богом, которая была у первозданного человека («Услышал голос ангельских птиц - сказал что понимаю слова». Во втором куплете говорится, как в результате грехопадения этот контакт был утрачен («И я не понимал, где я есть, хотя всегда всё знал наперёд»). «С грехопадением первых людей Земля стала местом ссылки, большой тюрьмы для Адама и его потомков», - писал примерно о том же священник Сергий Шкляев. Ну а в третьем куплете критика тех, кто спускает с небес на Землю, позволяет очиститься от гордости — и вновь вернуться к родству с Богом!