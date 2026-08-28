Ангел НеБес «Спасибо опустившим с небес» (интернет-сингл)

Ангел НеБес «Спасибо опустившим с небес» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ангел НеБес, Название: «Спасибо опустившим с небес», Стиль: рок; Год: 2026

«Спасибо всем, кто помогал и всем, кто не мешал», - любил писать ныне покойный Анатолий Крупнов в буклетах альбомов «Черного обелиска». Некоторые исполнители идут еще дальше, благодаря и своих недоброжелателей, которые не дают расслабиться и тем самым способствуют движению вперед. Нечто подобное сделал лидер группы «Ангел НеБес» Вячеслав Никаноров, сочинив причем «Спасибо опустившим с небес» еще в начале своего творческого пути — в 2005 году на автовокзале Тулы. «И каждый мне твердил — молодец! Но кто-то всё ж воскликнул — дурак!» - это, видимо, как раз об этом.

Однако смысл песни все же намного глубже. В первом куплете говорится об изначальной связи с Богом, которая была у первозданного человека («Услышал голос ангельских птиц - сказал что понимаю слова». Во втором куплете говорится, как в результате грехопадения этот контакт был утрачен («И я не понимал, где я есть, хотя всегда всё знал наперёд»). «С грехопадением первых людей Земля стала местом ссылки, большой тюрьмы для Адама и его потомков», - писал примерно о том же священник Сергий Шкляев. Ну а в третьем куплете критика тех, кто спускает с небес на Землю, позволяет очиститься от гордости — и вновь вернуться к родству с Богом!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie