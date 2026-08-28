Anton Kotikov, Alexey Nadzharov, Petr Ivshin «The Healing»

Исполнитель: Anton Kotikov, Alexey Nadzharov, Petr Ivshin, Название: «The Healing», Стиль: фри-джаз; Год: 2026

Саксофонист Алексей Круглов не только феноменально плодовитый фриджазовый музыкант, но и гениальный коллаборатор. В его проекте играли саксофонист Антон Котиков и барабанщик Петр Ившин, который настолько хорошо поняли друг друга, что решили в итоге записать вместе и собственную программу. Импровизации без баса — это довольно рискованно, поэтому, чтобы придать композициям хоть какую-то цементирующую основу, они привлекли к работе пианиста Алексея Наджарова.

При всей вольности подхода участников проекта, все композиции четко выстраиваются в единый сюжет. The Healing – это, как известно, исцеление, поэтому в основу альбома положена история не только выздоровления, но и обретения целности. Будто заправские доктора, Антон Котиков и Алексей Наджаров наперебой бросаются в атаку вслед за не на шутку разошедшимся Петром Ившиным в первой же композиции «Many Ways - One Decision». Методы лечения — радикальные, ну так и болезнь явно в запущенной форме.

Четырнадцатиминутная заглавная вещь «Healing» - взгляд со стороны больного. Здесь много пауз, которые, возможно, передают провалы в наркоз, а ершистые клавишные сингализируют о сильной боли. В «Brazilian In India» пациент после выписки отправляется в теплые края — и даже танцует под флейту бансури. Но в «Trial» его настигает новое испытание — то ли болезнь возвращается вновь, то ли что-то еще серьезнее. Саксофон слово терзает его металлическими крючьями, пианино психологически размазывает…

Пытка проблемами приносит опыт. И прощедший сквозь горнило герой наслаждается простыми радостями жизни во «French Coffee». «Mountain Prayer» с упором на дудук Антона Котикова дает понять, что все проблемы были не зря, потому что Бог обретен. А, стало быть, и вкус подлинной жизни ощутим, иначе бы не было напоследок короткого, но емкого «First Impression». Ведь музыку, рождающуюся спонтанно, и надо воспринимать в таком незамутненном состоянии очищенной от всего лишнего души!