Колдстрим «Спасибо мне легче

Колдстрим «Спасибо мне легче» (интернет-релиз)

Исполнитель: Колдстрим, Название: «Спасибо мне легче», Стиль: крафтовый рок, Год: 2026

«Если тебе стало хоть немного легче — это все, чего я хочу», - пел БГ* в «Тяжелом роке». Это действительно, пожалуй, главная цель любого творчества, поскольку здесь надо продвигаться мелкими шагами, иначе есть опасность пасть под грузом собственного пафоса. Группа «Колдстрим» так и действует, двигаясь поэтапно. Если их предыдущий альбом назывался «Сделай мне легко», то теперь наступила следующая стадия - «Спасибо мне легче».

Эти два релиза действительно связаны общей кровеносной системой, и один без другого понятен не до конца. Песня «Хочу танцевать» вообще присутствует в обоих альбомах, но котекст теперь немного другой. В «Сделай мне легко» танец трактовался как проявление гармонизации человека с космическими ритмами, а сейчас его значение более утилитарное: соскочить с глубокомысленных песен, которые порою чрезмерно усложняют жизнь, и сочинить что-нибудь более доступное и динамичное. Об этом, собственно, и идет речь в композиции «Модные ритмы».

Некоторые трансформации претерпела и песня «Бухают» из «Сделай мне легко». Теперь это «Гуляют», и благодаря центрированию заглавного слова, она приоьрела новые смыслы. Теперь героине нельзя не только употреблять спиртное, но и прогуливаться по улицам допоздна — видимо, для того, чтобы целее быть. А может быть — из-за того, что ей вставать, ни свет ни заря?

Издержки раннего пробуждения описывапются как раз в песне «7 утра». Персонаж здесь явно страдает от недосыпа, поэтому ему не до чего — и даже не до любови-моркови. Но его пассия и не намерена форсировать события. Главное, что песне присущ регги-ритм, а значит внутренний драйв у героев все же присутствует, пусть и в некотором заторможенном в силу естественных причин виде.

Но, главное, что, как следует из песни «Заодно», эти отношения крепки и не зависят от временных помрачений туч. БГ* в первом абзаце был упомянут не случайно, потому что в этой песне присутствует его цитата «небо становится ближе». А это значит, что внутренняя легкость все-таки достигнута!

Рецепт достижения этого состояния дан в песне «Без фильтра»: поменьше сидеть в интернете и смотреть на мир собственными глазами — без ненужных шор. Не всегда увиденные картины будут, конечно радовать. Но, главное, не забывать о данном в песне «Рубашка в клетку» правиле (которое вполне может стать в перспективе мотивационным мемом) — и все будет в порядке: «Рубашка в клетку — душа в полоску».

* признан иноагентом Минюстом РФ

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