KDRR «Караоке» (интернет-релиз)

KDRR «Караоке» (интернет-релиз)

Исполнитель: KDRR, Название: «Караоке», Стиль: панк-рок; Год: 2026

Караоке — это последнее прибежище неудачников, мнящих себя, по понятным причинам, пупами Земли. Настоящих музыкантов и взыскательных меломанов эта народная затея не может не раздражать. Но только омская группа KDRR представила не просто эмоциональную реакцию на разнузданные песнопения, но и дала социальный срез проблемы и выявила ее (без)духовную подоплеку.

«Матушка Земля и стакан портвейна» - этой лихой контаминацией, казалось бы, все сказано в припеве. Но в песне есть цитаты и из других хитов караоке - «Рюмка водки на столе», «Белый лебедь на пруду», «Младший лейтенант» и «Фееллини»… Первые два разносятся из уст вчерашнего и завтрашнего уголовника, желающего оттянуться на воле за все проведенные за решеткой дни. Остальные горланит подвыпившая хищная «львица», ловящая на живца мужиков, которых в последнее время, по понятным причинам, в России, по понятной причине, не хватает. В третьем куплете KDRR справедливо указывают на присущую караоке хтонь.

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