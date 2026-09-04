Янка «Первый иркутский»

Исполнитель: Янка, Название: «Первый иркутский», Стиль: панк-рок; Год: 2025

В начале 1989 года Янка Дягилева давала концерт в Ангарске. Поскольку после выступления она задержалась в городе еще на пару дней, возник вопрос о ее выступлении в соседнем Иркутске. Концерт был оперативно организован в Центральной библиотеке имени. В.И. Ленина. Запись длится целых 75 минут, поэтому мы имеем дело с одним из самых долгих зафиксированным сетом Янки.

К тому же певица рекордно много (конечно же, по ее меркам) говорит в паузах между песнями. Во время отстройки звука она участливо уточняет: «Не получается?», а потом начинает произносить в микрофон числа обилием свистящих и шипящих согласных. Представляют Янку кратко и метко: мол, вы слышали «Го», а вот это — совсем другое. В ходе выступления эти отличия действительно становятся разительными. Если Егор Летов, как мы помним, после своего первого концерта «Песни в пустоту» в 1986-м сетовал на отсутствие аплодисментов между песнями, то здесь Янка, наоборот, в самом начале недоуменно спрашивает: а зачем вы хлопаете. Далее зрители уже вняли просьбе и аплодировать перестали.

Янка, подобно Александру Башлачеву, пела с колокольцами, которые ей подарил Олег «Сур» Сурусин из группы «Флирт». Их звуки очень слышны на протяжении всей записи, здорово влияя на ее атмосферу. Особенно звон уместен в «Рижской», где они напоминают позвякивание монет из «полосатых кепок».

После песни «Берегись» она заботливо справляется у зала, все ли понятно и можно ли разобрать слова. В ответ кто-то все таки начинает интенсивно аплодировать. Чуть позже она просит разобраться с ревером. Примечательно и пояснение Янки после «Ангедонии», которая просит отличать описанное в песне состояние от депрессии, сравнивая его с душевной «мертветчиной».

«Ангедония» должна была стать последней песней программы. Но в качестве биса Янка Дягилева исполняет сиротскую «Позабыт-позаброшен», которой ее как раз научили накануне как раз в Ангарске, причем поначалу сбивается практически на каждой строчке. Контрольный выстрел — относительно недавняя на тот момент «Нюркина песня», посвященная сопровождавшей ее на гастролях Анне Волковой. Здесь также не обошлось без ценных комментариев от Янки, что эта вещь «чисто бабская», а мужики такого все равно не поймут. И после «Нюркиной песни» ее умоляют продолжить концерт, но она отдает бразды правления только что воспетой Анне Владыкиной.

«Первый иркутский» впервые выпущен издательством «Выгрогод» на CD — в рамках начатой еще в 2009-м антологии Янки Дягилевой. Шестиполосный диджипак снабжен двумя буклетами. В первом из них (книжечкой) напечатаны не только тексты песен и фото из той поездки, но и история концерта от Я-Хи. Второй буклет (плакат) содержит справку коллекционера Константина Поздянкова об изданиях концертника и судьбе фонограммы. Оказывается, запись издавалась на Украине в 90-х на кассетах лейблом Moon в двух частях, причем вторая из них практически никому не была известна. И даже автор будущей книги о Янки Сергей Гурьев впервые услышал запись концерта только 4 года назад, когда ему прислал ее в оцифровке тот же Константин Поздняков.

Трек-лист издания был изначально напечатан с ошибками. «Выгрогод» наклеил сверху на матовый диджипак гнянцевый листок с правильным списком. Получилась выборочная лакировка, так что все делается только к лучшему!