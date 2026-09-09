«Теплая Трасса» помянула своего первого и главного участника

Концерт группы «Теплая Трасса» состоялся в московском клубе «Алиби» 5 сентября 2026 года

Музыканты и их поклонники собрались по весьма скорбному поводу: 2 сентября исполнилось 40 дней со дня смерти много сделавшего для «Теплой Трассы» гитариста и вокалиста Сергея «Талонова» Кистанова. Его способность объединять была настолько феноменальной, что в концерте приняли участие шесть исполнителей вместо трех заявленных, фактически превратив мероприятие в четырехчасовой мини-фестиваль. Немаловажно, что каждый участник действа выступал так будто Сергей Кистанов жив и находится рядом.

Проникновенную речь о друге произнес в самом начале концерта основатель и автор текстов «Теплой Трассы» Вадим Макашенец, назвавший Сергея Кистанова первым и главным участником своей группы. Музыка гитариста всегда была точным попаданием в идею песни. Именно Сергей Кистанов был основой духовного единства участников коллектива, поскольку безукоризненно сохранял верность общим идеям.

И это несмотря на то, что после записи знакового альбома «ТТ» «Царица небесная» в 1993 году он пообещал больше не выходить на сцену, и слово свое сдержал. Слишком уж его обескуражила обратная сторона рок-н-ролла, в котором оказалось много подлости, грязи, паразитизма и наглости! При этом Сергей Талонов сохранял удивительный дар появляться в узловые моменты развития «Теплой Трассы». Так, в 1998-м с ним был сделан этапный альбом «Все впереди», после которого участники группы (но не он) перебрались в Москву. А в 2017-м после драматичной смены состава коллектива Сергей Кистанов приложил руку к пластинке «Восхождение».

Говоря о причинах смерти друга, Вадим Макашенец рассказал, что в последние лет 10 тот страдал заболеванием сердца, которое предпочитал не афишировать. Соответственно, и «Восхождение» Сергей Талонов записывал уже больным, но без скидки на свое состояние. «Заплатил за это жизнью», - заметил по этому поводу Вадим Макашенец. Символичной, по его Вадима Макашенца, стала дата ухода соратника 25 июля — в один день с Владимиром Высоцким.

Следующий участник концерта Митрофан Насосов (Дмитрий Кошелев) знал Сергея Кистанова с юности. Именно с его легкой руки у гитариста появилось прозвище «Талонов». Когда Митрофан увидел субтильного Сергея впервые, он назвал его на контрасте Сильвестром Талоновым. Причем первая часть псевдонима не прижилась, а вторая — осталась. В память о музыканте Дмитрий Кошелев исполнил две сочиненных вместе с ним песни, а также кавер «Теплой Трассы» «Этот мир».

Лидер группы «Тут-Как-Тут» Дмитрий Твердый назвал Сергея Кистанова «гигантски талантливым» человеком. «Для нас важно, чтобы вы — помнили», - признался певец, исполняя «Экспедицию особого настроения». Зрители просили у «Туткактут» песню «Сумасшедший», но шоумен команды Сундук воспротивился, заявив, что у него смещение, из-за чего будет трудно показывать характерную для этой вещи мизансцену. Впрочем, искомое произведение все равно было сыграно. «Надеюсь, всех нас достаточно для того, чтобы он БЫЛ». - сказал Дмитрий Твердый о покойном загадочную, но правильную фразу.

Из подмосковного Ногинска прибыла помянуть Сергея Кистанова группа «Лес» с писателем Игорем Малышевым во главе. В песне «Полынь» бС простыми аккордами, несложными текстами». К этому хотелось еще добавить следующие определения — с российскою удалью, с запалом сказительства. «Лес» отличался литературоцентричостью, поскольку песни группы вдохновлялись то Эдуардом Лимоновым, то Сашей Соколовым. Ну а финальный «Вокзал» Игорь Малышев написал под впечатлением от относительно недавней поездки в Луганск.

Легендарный участник «Теплой Трассы» Алексей «Бякин» Белякин признался, что много сделал вместе с Сергеем Кистановым, много сочиняя и играя. Под занавес своего небольшого сета он устроил премьеру, которую в черновом варианте успел отослать другу. И Сергей Кистанов одобрил результат, ответив: «Если соберешься записываться, я в любой момент», Увы, не успели…

Гитарист акустического состава «Теплой Трассы» Алексей Раждаев рискнул исполнить сам несколько песен группы, честно предупредив зрителей, что у него нет ни голоса, ни памяти. Но уже во время первой же песни «Меня мало убить» из зала раздались потрясенные выкрики: «Зря скрывал свой талант! Где ты был все эти годы?». Ободренный Алексей Раждаев с не меньшим успехом спел и сыграл «Есть», «Белое тело», «Не успеть» и «Три брата». «Огонище! Удивил!!» - не уставали восхищаться в зале.

Нынешний состав «Теплой Трассы» представил полноценный электрический сет из семнадцати песен, ставший одним из самых мощных выступлений команды за последние годы. Подборка была что надо «Город», «Моя анархия», «Под распахнутым небом» (с интересной заменой последнего слова в строчке «надо слушаться старших, а иначе — нельзя»), «У Кремлевской стены», «Бим-бом» и др. Вокалист и гитарист Михаил Прошин признался, что был счастлив знать Сергея Кистанова лично, и понрадовался обилию иногородних поклонников на концерте - из Рязани, Питера, Новосибирска, Воронежа и других мест.

В зале творилось нечто невообразимое. Народ срывал голосовые связки почти в каждой песне и водил хоровод под «Подсолнух». «Вы настолько хорошо нас принимаете, что я сорвал голос», - констатировал в середине сета Михаил Прошин, но держался и дальше по-прежнему молодцом. Помимо классики, прозвучала и совершенно новая песня про умение таскать каштаны из огня — очень убедительная, с плотной стеной звука. А уже после апогея концерта в виде песни «Парус» Михаил Прошин, заявив, что группа решилась на эксперимент, проникновенно спел «Аве Мария».