the cRUSHers «Hit The Time»

Исполнитель: the cRUSHers, Название: «Hit The Time», Стиль: гаражный рок; Год: 2026

Группа the cRUSHers – один из последних островков гаражного рока в современной России. Музыканты сочиняют и играют стильные и нарочито непричесанные песни с той самой атмосферой. И, что самое немаловажное, первым делом они выпускают свои альбомы на виниле»

«Hit The Time» имеет будильник на обложке, и первая же песня «Do Yoy See Me» действительно имеет все шансы вырвать вас из сна. Причем, делается это предельно мягко и ненавязчиво: после полуминутного гитарного буйства начинается вполне себе прогулочная история. И на таких контрастах построен весь альбом. Задиристая «Never Alone» и лирическая песня для девочек «The Girl Doesn't No Yet». И далее — озорной «Mr. Brown» уже для мужчин, наверняка отсылающий к известной песенке 90-х годов.

Парни не стали изобретать велосипед - и попали точно в цель!. Это старый добрый гаражный рок: грязный звук, фуззовые гитары, которые буквально «сочатся», и энергетика, от которой хочется скакать до потолка. Альбом слушается на одном дыхании — он романтичный и дерзкий, напористый и нежный, а главное — не дает заскучать ни на секунду.

Особенно зацепила композиция «One of This Days » — у нее какой-то невероятно цепкий рифф, который застревает в голове на весь день. Не подкачал и электроорган, причем как в этой вещи, так и, например, в «Through the Myst», где клавишник всем своим нутром как будто возвещает: да будет Праздник!

Чувствуется, что группа записывалась, скорее всего, «вживую», без лишнего вылизывания звука, и именно эта сырость придает альбому особый шарм. Вокал звучит так, будто солист выплескивает все эмоции прямо в микрофон, не заботясь о том, насколько «канонично» это звучит.

Конечно, это не музыка для глубоких философских размышлений, но для того, чтобы взбодриться утром или включить на полную громкость в машине — идеальный вариант. Впрочем, с прослушиванием в альбома в автомобиле могут как раз случиться проблемы, поскольку виниловый проигрыватель в салон особенно не затащишь, а альбом рекомендуется постигать именно в аналоговом звучании!