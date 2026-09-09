the cRUSHers «Hit The Time»

the cRUSHers «Hit The Time» (инернет-релиз)

Исполнитель: the cRUSHers, Название: «Hit The Time», Стиль: гаражный рок; Год: 2026

Группа the cRUSHers – один из последних островков гаражного рока в современной России. Музыканты сочиняют и играют стильные и нарочито непричесанные песни с той самой атмосферой. И, что самое немаловажное, первым делом они выпускают свои альбомы на виниле»

«Hit The Time» имеет будильник на обложке, и первая же песня «Do Yoy See Me» действительно имеет все шансы вырвать вас из сна. Причем, делается это предельно мягко и ненавязчиво: после полуминутного гитарного буйства начинается вполне себе прогулочная история. И на таких контрастах построен весь альбом. Задиристая «Never Alone» и лирическая песня для девочек «The Girl Doesn't No Yet». И далее — озорной «Mr. Brown» уже для мужчин, наверняка отсылающий к известной песенке 90-х годов.

Парни не стали изобретать велосипед - и попали точно в цель!. Это старый добрый гаражный рок: грязный звук, фуззовые гитары, которые буквально «сочатся», и энергетика, от которой хочется скакать до потолка. Альбом слушается на одном дыхании — он романтичный и дерзкий, напористый и нежный, а главное — не дает заскучать ни на секунду.

Особенно зацепила композиция «One of This Days » — у нее какой-то невероятно цепкий рифф, который застревает в голове на весь день. Не подкачал и электроорган, причем как в этой вещи, так и, например, в «Through the Myst», где клавишник всем своим нутром как будто возвещает: да будет Праздник!

Чувствуется, что группа записывалась, скорее всего, «вживую», без лишнего вылизывания звука, и именно эта сырость придает альбому особый шарм. Вокал звучит так, будто солист выплескивает все эмоции прямо в микрофон, не заботясь о том, насколько «канонично» это звучит.

Конечно, это не музыка для глубоких философских размышлений, но для того, чтобы взбодриться утром или включить на полную громкость в машине — идеальный вариант. Впрочем, с прослушиванием в альбома в автомобиле могут как раз случиться проблемы, поскольку виниловый проигрыватель в салон особенно не затащишь, а альбом рекомендуется постигать именно в аналоговом звучании!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie