«Ожог», Глеб Успенский и «С коленями как у птицы», 12 сентября, «Алиби»

15:44 9.09.2026

Концерт «Ожога», Глеба Успенского и «С коленями как у птицы» состоится в клубе «Алиби» 12 сентября 2026 года

«Ожог» активно репетирует и готовится к записи своего очередного альбома, который будет называться "Новый детерминизм"... Одиннадцать композиций, большинство из которых исполнялось группой на концертах в период 2022 - 2026 г.г. "Один мой приятель", "Выходя из ворот автобазы...", "По самому краю...", "Признаки нервных расстройств", "Почти девятнадцать", "Про гробы", "Новый детерминизм", "Мама, забери меня домой", "Случай в поезде...", "Не вижу ангелов", "В твоих глазах..." «Все тексты и музыка мои, что довольно-таки необычно... впервые обошлись без коверов и песен, где тексты мне не принадлежат... Ритм-секция просто выносит всё, хотя с Глебом Успенским мы звучим не совсем так как раньше... Посмотрим что из этого получится.», - говорит о концерте и альбоме лидер «Ожога» Костя Мишин.

Начало в 19.00.