«Голос поэта», 15 сентября, Колонный зале Дома Союзов

15:54 9.09.2026

15 сентября 2026 года в Колонном зале Дома Союзов состоится финальный гала-концерт второго сезона грандиозного Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта»

В проекте примут участие как известные современные российские артисты, так и талантливые начинающие исполнители. Они представят знаменитые стихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках, объединяя бессмертную классику с актуальными современными музыкальными жанрами. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Зрители услышат выступления таких артистов, как Лёша Свик, Boba Sheshera, Катя KIKI, MIRAVI, Мари Краймбрери, NEMIGA, Татьяна Куртукова, Мария Зайцева, Вахтанг, Fargo, Filatov&Karas, Ева Власова и других. В их выступлениях прозвучит классическая поэзия и проза от Александра Пушкина до Федора Достоевского, от Алексея Апухтина до Зинаиды Гиппиуc. Показателен и разброс музыкальных жанров, выбранных для поэтической адаптации: от инди-электроники (ray!), хип-хопа (Лёша Свик) и дарк-попа (Мари Краймбрери) до постпанка (NEMIGA), этно-попа (AY YOLA), фолка (Татьяна Куртукова), синти-попа (Катя KIKI) и хард-рока (Ева Власова).

Первый сезон «Голоса поэта» с триумфом прошел в 2025 году и стал заметным культурным событием федерального масштаба. Куратором первого сезона стал рэпер ST, а в участниками стали NILETTO, Mary Gu, Zvonkiy, Юлия Савичева и Тема Куба, Бьянка, и также талантливые начинающие исполнители. Проект доказал, что классическая лирика в сочетании с актуальной музыкальной культурой вызывает колоссальный отклик у аудитории всех возрастов, и в первую очередь – у молодежи. Гала-концерт первого сезона был показан в эфире Первого канала.

Второй сезон будет еще более масштабным. Художественным руководителем проекта станет российский продюсер Fargo, который известен своими работами с Валей Карнавал, Zivert, Ольгой Бузовой, Люсей Чеботиной и другими известными артистами. Бессменный генеральный продюсер обоих сезонов и автор идеи проекта Лина Арифулина. Если в первом сезоне артисты выбирали стихи известных русских поэтов – Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Пастернака, Есенина, Цветаевой и других, то во втором сезоне выбор авторов удивляет своей необычностью и разбросом поэтических стилей и жанров: вдохновением для музыкантов в этом году стали Вера Инбер, Иннокентий Анненский, Семён Надсон, Алексей Апухтин, Черубина де Габриак и Яков Полонский.

«Меня всегда привлекали смелые музыкальные эксперименты, поиск новых форм и нетривиальное смешение жанров. Проект “Голос поэта” важен именно этим: он не просто приобщает юное поколение к шедеврам классической литературы, но открывает уникальные возможности для компиляции сложных, глубоких поэтических мотивов с современным музыкальным звучанием. Во втором сезоне мы продолжаем этот путь, активно работая с новыми яркими артистами. Для меня принципиально ценно видеть, как благодаря такому синтезу классика обретает свежую силу, а молодые исполнители получают возможность проявить себя в глубоком, смысловом творчестве, которое действительно откликается в сердцах аудитории», - говорит Лина Арифулина.

Один из самых необычных треков создаст сам Fargo: это проникновенный лирический хип-хоп романс о Раскольникове по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского.

Фарго: «Я очень люблю Пушкина и Блока, мне очень близка простота и лаконичность языка первого и кинематографичность второго. Я как музыкальный продюсер работаю в условиях постоянных ограничений: если песня должна быть понятна огромному количеству людей, нельзя бесконечно усложнять материал. Для меня настоящее мастерство — очень просто сказать что-то глубокое, сделать так, чтобы форма была доступной, но внутри оставалось много смыслов. Наверное, вообще в русской поэзии меня больше всего привлекает именно эта способность небольшим количеством средств создавать очень эмоциональное пространство. Но именно для своего трека я выбрал знаменитые цитаты из текста Достоевского. Мне кажется, что его проза очень органично стала основой для стихотворного текста».

Организатор проекта – Фонд развития культуры «Отражение» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Начало в 19.00.