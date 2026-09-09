Гарик Сукачев, А.Ф. Скляр, Сергей Галанин («Горбушка. Сердце русского рока), 19 сентября, ДК имени Горбунова

Гарик Сукачев, А.Ф. Скляр, Сергей Галанин («Горбушка. Сердце русского рока), 19

19 сентября в легендарной «Горбушке» состоится специальное событие, приуроченное к выходу сериала: показ фильма и большой концерт с участием главных героев проекта

Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев — культовые российские музыканты, в чьей судьбе легендарная площадка сыграла важную роль. «Горбушка. Сердце русского рока» рассказывает историю легендарного пространства через личные свидетельства музыкантов, продюсеров, коллекционеров и постоянных посетителей. Среди героев проекта — Гарик Сукачёв, Сергей Галанин, Дмитрий Гройсман, Пётр Каменченко, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Игорь Журавлёв, Эркин Тузмухамедов, Евгений Маргулис, Александр Минаев, Сергей Воронов, Андрей Большаков, Вадим Степанцов, Алексей Ларин и многие другие музыканты и старожилы Горбушки.

Над фильмом работали продюсерский центр «Мувистарт» и креативная команда режиссёра Тимура Фёдорова, создавшая для онлайн-кинотеатра Okko документальный байопик «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».

Заканчивается рок-фестиваль, и Горбушка пустеет. Но не вся. После выступления музыканты остаются на ночь в родном ДК, чтобы встретиться с друзьями из прошлого. Им нужно многое успеть, пока не наступит рассвет.

«Горбушка», ДК им. Горбунова, типовой дворец культуры при авиазаводе, ставший колыбелью советского андерграунда. В 1980-х здесь расцвела рок-культура. Московская рок-лаборатория, ставшая убежищем для запрещённых групп, нашла здесь свой дом. А Клуб филофонистов легализовал подпольную торговлю музыкой, сделав Горбушку вначале «меккой» для всех, кто интересовался музыкой, а потом крупнейшим в Европе пиратским рынком. «Горбушка» стала синонимом слова музыка, а само место символом эпохи.

События документального сериала — это история Горбушки, рассказанная теми, кто ее прожил: музыкантами, продюсерами и торговцами музыкой, а еще акционистом и доктором.

Начало в 18.00.  

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