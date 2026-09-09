Константин Ступин und Юрий Карпиков «Последний концерт 12.03.2017» (компакт-кассета)

Исполнитель: Константин Ступин und Юрий Карпиков, Название: «Последний концерт 12.03.2017», Стиль: акустический рок; Год: 2022

Перед нами запись, которой, увы, суждено было обрести культовый статус практически сразу. Как-никак это последний концерт основателя культовой орловской группы «Ночная трость» Константина Ступина, состоявшийся 13 марта 2017 года в московском клубе Grenadine. А уже в ночь с 16 на 17 марта того же года музыкант скончался от туберкулеза.

Так уж повелось, что последние концерты всенародно любимых и культовых рок-исполнителей рассматриваются через микроскоп и воспринимаются как завещание или подготовка к смерти. В случае с Константином Ступиным эти особенности проявились слишком явственно, поскольку его неприкаянная жизнь фактически была ежесекундной подготовкой к смерти.

Не могло это не отразиться и на исполняемых песнях. В первой же из них «Холодный воздух» прямо говорится: «Мне кажется это конец, мне кажется меня нету». «Грузный удар» это уже взгляд с того света («Тебе надоело быть мертвым среди всеобщего шума»). «Кайф» - это уже непосредственно завещание, причем — довольно своеобразное:

Эй, бродяги, когда я умру,

Станцуйте рок-н-ролл на моем гробу…

Слово бродяги встречается и в следующей песне «Осень», которая подается как прощание с 90-ми, но поскольку Константин Ступин, по большому счету, так в них и остался, его вновь как будто бы и нет. Последние концерты многое дают в плане активировки личного мифа исполнителя — в плане того, кем он был для своих поклонников. И в данном случее он оказывается тем самым бродягой! А исходя из следующей песни «Силикатный кирпич», бродяга еще и инвалид. В песне же «Наша жизнь» жизнь описываемых викингов трактуется как дорога в ад, то есть вновь речь идет о конце, причем — бесславном.

Практически на протяжении всего концерта поклонники тщетно требуют исполнить у Константина Ступина «Когда я умер» - и, сами того не желая выносят ему как бы смертный приговор. После «Нашей музыкант»поясняет, что играть это не будет, поскольку отрепетировал с гитаристом Юрием Карпиковым 10 песен, которые хорошо звучат и будкт исполнены. А то, что, дескать, не получилось, или получилось криво, играться не будет. Причем Константин Ступин ни разу не обещает это сыграть и в будущем, что производит тягостное впечатление. Особенно — в контексте того, что после этих объяснений идет песня с названием «Смерть», где кончина трактуется однозначно как избавление:

Смерть как выздоровление больного

Смерть как исцеление боли

Смерть как возрождение жизни

Смерть как отдых после работы

и. т. д.

О том, что однозначно убивает речь идет и в песне «Наркотики — это зло!» Песня «Лед и ветер» как пейзаж после всеобщей гибели. И кавер Judas Priest «»Breaking the Law», с кусочком русского текста о человеке, поправшем закон и окончательно потерявшимся в этой жизни. Напоследок в ответ на настойчивые просьбы все-таки сыграть «Когда я умру», тандем повторяет «Кайф» на бис, и это уже действительно выглядит как контрольный гвоздь в гроб Константина Ступина.

«Последний концерт» издал на кассете лейбл Pirat Records. Возможно, сделано это было с не до конца соблюденными авторскими правами, но перед нами первый на совесть изданный на физическом носители альбом Константина Ступина (стихийне CD-R не в счет). Наклейки на каждой стороне кассеты, десятистраничный вкладыш разворот с качественными фото и фрагмент рукописного текста «Грузный удар» как прощальный росчерк Константина Ступина….