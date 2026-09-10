КузмиЧ «Сигареты дым» (интернет-сингл)

КузьмиЧ «Сигареты дым» (интернет-сингл)

Исполнитель: КузмиЧ, Название: «Сигареты дым», Стиль: рок; Год: 2026

КузмиЧ из далекого города Игра продолжает бороздить просторы провинциального честного рока. На этот раз простого парня с периферии накрыл кризис среднего возраста. Неформалу исполнилось 35, но на его личном фронте назревает буря. Зазноба юбиляра, выпив с ним крепкого напитка по поводу торжества, решила вдруг, что им не по пути. Новость оказалась настолько неожиданной, что «на старых обоях сутулились тени».

Причина разрыва, с одной стороны, туманна: «Ты сказала, что помнишь меня молодым». С другой, из контекста песни, понятно, почему герой терпит жизненный крах, поскольку к своим 35-ти явно ничего не достиг и ощущает себя лежащим на дне прохудившейся лодки. Только и остается, что курить, любуясь прихотливыми формами дыма. Но, например, у Виктора Цоя дым сигарет считается символом созидательных мыслей. Так что герой песни авось что-нибудь и надумает…

И да, портал KM.Ru предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья!

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