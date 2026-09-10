«Моральный кодекс», 17 сентября, «16 Тонн»

«Моральный кодекс», 17 сентября, «16 Тонн»

Мы выбираем биг-бит и рок-н-ролл, атональные соло и абстрактные тексты

Мы выбираем вокалиста с индивидуальной узнаваемой манерой и полный зал зачарованных слушателей.

Мы выбираем «Моральный кодекс», а «Моральный кодекс» выбирает нас!
17 сентября со сцены Дома Культуры «16 Тонн» (по меткому определению Сергея Владимировича Мазаева), вновь прозвучат хиты легендарной группы: «Первый снег», «Ночной каприз», «Кошки» и «До свидания, мама», «Я выбираю тебя».

Уже несколько десятилетий «Моральный кодекс» возглавляет список наиболее популярных групп у любителей самой разной музыки.
Музыкальный стиль коллектива держится на трёх «китах»: нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл с текстами, построенными на свободных ассоциациях, виртуозное владение инструментами и уникальный тембр Сергея Мазаева.

Начало в 20.00.
 

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