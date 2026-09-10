Гражданская оборона «История омского панка. Том 2»

Гражданская оборона «История омского панка. Том 2»

Исполнитель: Гражданская оборона, Название: «История омского панка. Том 2», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Мало кто из музыкантов может себе позволить еще в «доисторический» период своей деятельности выпустить сборник лучших песен — да еще и в двух частях. Но склонный к каталогизации и коллекционированию всего и вся Егор Летов именно так и поступил. В 1985-м он переживал переходный период от своей юношеской группы «Посев» к «Гражданской обороне» и решил зафиксировать в двойном «зе бесте» песни обоих коллективов.

Альбом «ГО» «История русского панку» (так написано рукой Егора Летова) был записан в январе-феврале 1985 году — то есть еще до первых концертов, гонений и обретения культового статуса. Но музыканты уже ведут себя как заправские звезды: на обложке даже выделены «признанные хиты» - «Зоопарк», «Мама б...» и «Поганая молодежь». На деле же эта запись, по сути, представляет собой демо к первому номерному альбому «ГО» «Поганая молодежь», о чем свидетельствует даже тот же самый рисунок с понуро бредущими панками на обложке.

Между тем, названия песен точнее отражают их замысел. Так, «Ненавижу женщин», которые многие поклонники принимали за чистую монету, на самом деле является стилизацией под манифесты атнтифемилистической организации: «AWL-Song», обозначенная и на рукописной обложке как «песня антифеминиста». Фразу «я ненавижу всех», которую в более поздних вариантах пели женщины, здесь отдают на откуп мужчинам (да еще и карикатурными кукольными голосами), что лишний раз подчеркивает мизантропический характер таких воззрений.

Характерная манера Егора Летова здесь только устаканивается. Песню «Двоится в глазах» он исполняет очень приятным и неискаженным голосом, причем ей это очень к лицу. Пара раритетов - «Сибирский мороз» и «Никогда» показывают, что Егор Летов, не пойди он по стезе панка, мог бы играть лучистое диско и праздничный синти-поп. Особенно хороша в этом плане «Никогда», на основе которой можно сделать вывод, что если бы музыкант прожил подольше и «остепенился», то запросто мог бы сочинять танцевальные хиты, вроде «На большом воздушном шаре» Ёлки.

Что самое интересное, примерно в таком же диско-ключе выдержана и песня «Кто ищет смысл». В ее же финале находим разночтение, когда Егор Летов поет «я верю лишь в свое небытиё среди чужих небытиёв» вместо «…среди всего небытия».

В отличие от первого «посевовского» тома, изданная «Выргородом» вторая часть отличается отменным качеством звучания. Оба изждания снабжены факсимиле с рукописными выходными данными от Егора Летова. Из них мы, например, узнаем, что определение «поганая молодежь» появилось благодаря соседям из «квартиры 41».

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