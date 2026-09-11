Пепел рода «Дыхание Нави» (интернет-сингл)

Пепел рода «Дыхание Нави» (интернет-сингл)

Исполнитель: Пепел рода, Название: «Дыхание Нави», Стиль: ИИ фолк-рок; Год: 2026

Навь, Явь и Правь — это три ключевых понятия, описывающих устройство мира в славянском неоязычестве (родноверии). Однако важно сразу подчеркнуть, в аутентичных исторических источниках древних славян эти термины не встречаются. Эта триада — поздняя реконструкция, созданная в XX веке, в частности, на основе «Велесовой книги», которая признана фальсификацией. 

Все это необходимо, конечно, учитывать, говоря о новом сингле проекта «Пепел рода» «Дызание Нави». Здесь, как и с колдунами — в лучшем случае, внешний антураж, в худщем — заигрывание с потусторонними силами, которое может иметь определенные последствия. Ясно лишь, что описывается некое пограничье между жизнью и смертью, когда реальный мир исчезает («явь ослепла»), а потусторонний — еще не до конца проявился. И здесь же покойного подстерегает своего рода Харон (Велес), который станет его проводником. И тут уже, похоже, спасения нет: «Был ты потерян, но станешь моим!»

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