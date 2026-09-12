Коррозия металла «President + Во власти Октября» (2CD + медиаторы + открытки + стикеры + купюра)

Исполнитель: Коррозия металла, Название: «President + Во власти Октября», Стиль: трэш-метал; Год: 2026

Культовые альбомы «Коррозии металла» 90-х годов являют собой эталон звучания. Особенно — на пластинках тех времен, которые по саунду можно считать вполне конкурентоспособными и в нынешних реалиях. Первым в этом ряду стал альбом «Каннибал» (1990) с ювелирной работой ныне покойного звукорежиссера Евгения Трушина.

Однако немногие знают, что этому релизу предшествовал демо-альбом «President», ознаменовавший собой совершенно новый этап в развитии коллектива. Как известно, во второй половине 80-х «Коррозия» играла под эгидой Московской Рок-лаборатории, дававшей музыкантам право легальных выступлений, но подвергавшей их песни нещадной цензуре. В этом отношении наилучшим выходом для пионеров трэш-могильного рока в России (и далеко не только для них) стал переход под крыло предприимчивого Стаса Намина и его SNC Records. Тут было все: студия звукозаписи с современнейшей аппаратурой, множество репетиционных помещений, площадка для выступлений на сцене знаменитого Зеленого театра Парка Горького и даже потаенное Hard Rock Cafe!

Вдобавок Стас Намин организовал в 1989 году в «Лужниках» грандиозный Московский международный фестиваль мира. «Коррозия металла» в нем участие не принимала, но, вдохновившись песнями Bon Jovi, Scorpions и Оззи Осборна, начала сочинять игривые рок-н-ролльные песни с амбициозным взглядом на мир: «Let's Go Shake Shake», «I'm President», «God Father» и др. Особняком стояла напористая летняя баллада «Bad Girls Train» со сладострастными девичьими вздоха и солирующей (!) акустической гитарой Сергея «Борова» Высокосова на фоне его же плотных риффов и фирменных рыков, переходящих, правда, в форсированный вокал.

Материал был преимущественно англоязычным, ведь, «Коррозия металла» нацелилась на западный рынок. Правда, Стас Намин сделал основную ставку на группу «Парк Горького», поэтому брутальным металиистам ловить в этом отношениибыло особо нечего. Но костяк новой программы был готов и вошел в демо-альбом «President», который при полнейшем попустительстве группы распространялся в кассетных ларьках ушлыми музыкальными пиратами.

Англоязычные песни, безусловно, сыграли свою роль в раскрутке «Коррозии», но, правда, не столько на внешнем, сколько на внутреннем рынке (хотя в буклете данного издания Сергей «Паук» Троицкий колоритно описывает гастроли своей группы по Югославии. Но наиболее резонансной из демо «President» оказалась все-таки песня с двуязычным текстом «Fucking Militia». В том же буклете Паук подробно рассказывает об истории ее создания. На демо «President» помещен, вероятно, один из ранних вариантов записи этой вещи, которая в начале больше напоминает ремикс из-за «заедающих» повторов заглавной фразы, но зато фраза «отдохни, мой друг», произносится куда как более манерно и вкрадчиво, нежели в каноническом варианте.

В конечном итоге материал демо стал базой для полноценного номерного альбома «Каннибал». Названные выше песни (кроме особо отмеченной «Fucking Militia») вошли в новую пластинку либо в неизменном, либо в очень близком к записи «President» виде. «Black Blood Seeker», «Wheels Of Fire» и «Cannibal» в русской адаптации превратились, соответственно в «Танк вампира», «Моторокер» и «Каннибал», а «Wheels Of Fire» на английском вошла в итоге в альбом «Орден Сатаны». Имперский марш «God Save The Tsar» («Боже, царя храни») стал прологом к патриотическим песням «Коррозии», которые у команды появятся несколько позже. В нынешнем же издании «President» можно найти три редких бонуса «ККК», «Black Blood Seeker» и «Russian Vodka» в сыроватом, но очень убедительном звучании — причем в «Russian Vodka» звучит нарочито развлекательный английский текст для бездумных танцев — не то что у нас: «Выпускай торпеду — огненный мотор...»

И без того уникальное первое официальное издание на CD от Meat Stock Records дополнено бонус-диском с также впервые обнародованным концертом «Во власти Октября» в столичном ДК «Красный Октябрь» в 1987 году. Здесь зафиксирован уникальный переходный момент, когда Сергей «Боров» Высокосов еще не до конца обрел свою знаменитую рокочущую вокальную манеру, при этом поет он очень старательно, компенсируя недостаток «мяса» в голосе сокрушенными интонациями (особенно примечателен в этом плане «СПИД», который выглядит в данном виде, словно добротный триллер). Ну а Сергей «Паук» Троицкий в речи перед «Люцифером» решительно загнал Денницу под могильный камень — и уже оттуда предлагает нам расслышать «стук его копыт»…

Звучание и оформление издания, как всегда у Meat Stock Records, как всегда, на недосягаемой высоте. Судите сами, что мы имеем на сей раз в наличии: заводские диски с пит-артом, 6-полосный диджипак, покрытие логотипа выборочной лакировкой 24-х страничный буклет с подробной историей обеих записей и редкими фото, 2 открытки 9х12, флаер-купюра “Каннибал-банка» 6х12, 2 стикера + инфо-стикер, 2 басовых медиатора с нанесенными обложками альбомов. То есть все (и даже больше для того), чтобы почувствовать себя президентом трэш-могильного рока, в котором, на самом деле, радости жизни больше, чем во многих «позитивных» и «витальных» музыкальных произведениях.

ВНИМАНИЕ! Издание не содержит материалов, запрещённых законодательством РФ. Все тексты песен не имеют никакого отношения к реальным людям, событиям, названиям и действиям. В песнях не содержится призывов и руководств к незаконным действиям. Всё, о чём поётся – вымышлено, является поэтической аллегорией и гротеском.