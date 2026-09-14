Вадим Степанцов освоил группу «Браво»

Концерт Вадима Степанцова состоялся в московском клубе «Гнездо глухаря» 11 сентября 2026 года

Этим зажигательным выступлением маэстро отметил свой день рождения: не далее, как 11 сентября ему стукнуло — подумать только — 66 лет! Запала Вадима Юрьевича хватает сразу на несколько проектов. И на этот раз он побаловал почтеннейшую публику совершенно новой ипостасью - «Браво мне». Нетрудно догадаться, что в основу проекта легли те песни группы «Браво», к которым он сочинил в свое время тексты. Перед концертом Вадим Степанцов объяснил, что раз уж Евгений Хавтан отделился от нас (в последние годы основатель «Браво» живет в США, занят новым музыкальным проектом, а его прежняя группа периодически выступает в России без него), то считает себя вправе освоить этот благодатный материал.

В программе «Браво мне» можно было услышать самые разнообразные результаты взаимодействия мэтра с самыми известными стилягами России. Первым делом прозвучал шлягер «Король Оранжевое Лето», в первоначальной версии текста про заставляющего пить напитки «хулигана», которую забраковал Хавтан. А вот, канонический текст твиста «Добрый вечер Москва», напротив, был принят заказчиком, но Вадим Степанцов уже задним числом переделал слова под нужды своего коллектива «Бахыт Компот», дабы добавить им перчинки.

Текст про «виноградаря Леху» к будущей «За полчаса до весны» был забракован Евгением Хавтаном окончательно и бесповоротно, но формация «Браво мне» исполнила его в первоначальном виде. За текст же песни «Девочка», вышедшей в 1998 году на диске «Хиты про любовь» Вадиму Степанцову теперь стало стыдно, и он переделал его в духе «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэролла. Некоторые песни «Браво» звучали в «Гнезде глухаря» и с измененной музыкой. Но вот «Жар-птицу» Вадим Степанцов посчитал настолько совершенной, что ничего в ней менять не стал. Также не концерте были исполнены такие жемчужины, как «Мне грустно и легко» и «Держись, пижон».

Материалу группы «Браво» было целиком посвящено все первое отделение концерта. К антракту Вадим Степанцов решил, что с «Браво покончено», но не тут-то было! Его товарищ, создавший группу Bueno Caminante (на базе которой и был сформирован проект «Браво мне»), решил преподнести ко дню рождения друга сюрприз и сам исполнил под аккомпанемент музыкантов «Серенаду 2000», которую в оригинале Роберт Ленц как раз пел в дуэте с Вадимом Степанцовым.

«Новорожденный» оценил сюрприз по достоинству, но и это ему был еще не последний подарок от группы. Тромбонист Михаил привез из Калининграда Вадиму Степанцову янтарное дерево. Причем в зале немедленно нашелся доброхот возжелавший купить данный артефакт. Однако Вадим Степанцов решительно отрезал: «Такое не продается!»

Второе отделение было отведено под более привычный репертуар группы Bueno Caminante, представляющий собой, как известно, не самые известные песни «Бахыт Компота» рубежа веков. Зрители лихо отплясывали рок-н-роллы под «Катеньку», «Чурбана латинау и «Мужские имена». Свою же любимую песню «Литература» Вадим Степанцов галантно посвятил сотрудникам «Литературной газеты», пришедшим на концерт во главе со своим главным редактором Максимом Замшевым. Поклонники Вадима Степанцова постоянно ему что-то заказывали. Но он методично отсылал их к другим проектам: «Пионервожатую» пообещал спеть на ближайшем концерте «Бахыт Компота», а за стихами отправил к своему новому стихотворному сборнику «Mea Culpa»