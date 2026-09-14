С Коленями Как У Птицы «Чую, как он идет»

Исполнитель: С Коленями Как У Птицы, Название: «Чую, как он идет», Стиль: cаундпоэзия; Год: 2025

Смоленская группа «С Коленями Как у Птицы» выпускает даже не песни, а подобие детских кубиков с разрозненными буквами. Из этого строительного материала можно составлять что-то осмысленное или сооружать что ни попадя. Судя по альбому изданному «Выргородом» «Чую, как он идет», музыкантам милее второе, ведь из двадцати представленных здесь треков более-менее на песню походит лишь «Холодно». Да и о каких замысловатых конструкциях может быть речь, когда нутром чуешь, что кто-то к тебе идет. Может, это кот, который в любом случае порушит твои строения, а может — желчный Салтыков-Щедрин, который нещадно высмеет все твои потуги. В любом случае, трындец подкрадется незаметно.

Союзников на этом скорбном пути не так много. Это либо микроскопический коняга, который в любом случае выскользает из твоих рук, либо «Ангел», раскидавший по комнате свои красивые перья — увы, недолговечные. Волшебство растворится бесследно, а тебе останутся суровые новости о поцарапанной проходящей мимо кралей машине или унесенном в море ребенке.

В треке новости лидер «СККУП» играет на поле Василия Шумова. Но истоки авангардизма группы куда как глубже. Тут вам и Всеволод Некрасов, и Сэмюэл Беккет, и Лев Рубинштейн. Из Беккета, например — зудящий «Будильник», который внезапно оказывается центром мироздания: если он еще звонит, значит ты либо отошел от него далеко, либо умер.

На таких парадоксах и строятся, по большей части, крохотки «СККУП». Рассыпается на множество «может быть» даже экзистенциальный гамлетовский вопрос «быть иль не быть». Причем, продуктивнее всего, когда разаверзание этой бездны происходит на лингвистическом уровне. Такова финальная «Я могу жить» где в в ответ на заглавную фразу звучит: «И не может иначе быть» - но ни разу не жизнеутверждающе, поскольку иных вариантов развертывания твоей убогой жизни как бы никто и не предлагает.