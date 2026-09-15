СтимфониЯ «Тортик» (интернет-сингл)

Исполнитель: СтимфониЯ, Название: «Тортик», Стиль: IDM; Год: 2026

В одном молодежном журнале как-то написали: если незнакомая девушка в супермаркете набирает в корзину сладостей, тащи ее немедленно в постель — ей не хватает секса. Именно такие представления и легли, вероятно, в основу новой песни группы «СтимфониЯ» «Тортик». Получилось немного грубовато и утрированно, но смешно и драйвово.

В песне меньше, чем за три минуты, разыгрывается настоящий мини-спектакль. Все начинается с прозаического предложения некоей девушки «немного пошалить». Далее инициативу берет в свои руки лидер «Стимфонии», который с неповторимым сарказмом произносит слово «тортик» и предлагает кое-куда намазать лакомство. В тяжелом припеве поется: «Это будет наш с тобою первый раз, это будет наш с тобою декаданс». Там, где декаданс, там и всякого рода излишества, причем — отнюдь не гастрономические. Пугаясь такого напора, девушка отправляется спать с отговоркой, что она устала, и у нее разболелись глаза. Обидно, что тортика влюбленные так, похоже, и не отведали. Но зато теперь, возможно, именно благодаря этой песне, Филиппу Августу на концертах поклонницы будут чаще дарить... сладости.