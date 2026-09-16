Лидер «Ожога» посвятил концерт своей жене

Концерт Глеба Успенского, групп «С Коленями Как у Птицы» и «Ожог» состоялся в московском клубе «Алиби» 12 сентября 2026 года

Организатор мероприятия — лидер «Ожога» Константе Мишин — является центровой движущей силой столичного андеграунда. В коротком вступительном слове он назвал мини-фестиваль «секретным шалманом», открывающим осенний сезон. Состав участников и впрямь оказался довольно компактным — всего шесть человек на три группы.

Открывал фестиваль располагающий к себе Глеб Успенский, который вообще играл один и выступал один. Помимо электрогитары, этот человек-оркестр располагал прикрепленной к микрофонной стойке коробочке со спецэффектами. Из этого волшебного агрегата доносились звуки, которые напоминали то эстрадные оркестры 70-80х, то саундтреки к советским мультфильмам. Гитарные партии при этом причудливо перекликались с заготовленными партиями.

Глеб Успенский моментально заворожил зал нанизыванием однотипных глаголов: «Гоаороте громче, я не слышу… горше, я не слаще и т. п» Не менее интригующими были игры с уменьшительно-ласкательными суффиксами («охотничек» и проч.) и причудливая история «дерева-вампира». «Я знаю, что многие подпоют эту песню!» - уверенно заявил Глеб Успенский перед кавер-версией «Нины Хаген» группы «Бомж».

Весьма проблематично подпевать было смоленской группе «С Коленями Как у Птицы». Перед фестивалем Костя Мишин предупредил, что лидер коллектива Михаил Давыдов предстанет в необычной ипостаси. Такого дива дивного и чуда чудного многие зрители и впрямь еще не видели. Полностью оправдывая название своего коллектива, Михаил Давыдов под аккомпанемент электрогитары своего сына Артема Давыдова кудахтал, как курица и издавал другие из ряда вон выходящие звуки, используя для этого целый арсенал сподручных средств: свисток, губные гармоники разных калибров и т п. Все это шло нон-стопом и было полнейшей импровизацией, а, соответственно — никогда больше не повторится именно в таком виде.

Истории от группы «С Коленями Как у Птицы» находили живой отклик у понимающей публики. Особенно когда Михаил Давыдов делился душераздирающими подробностями похода одной дамы, которая уже приготовила было постель, но имела неосторожность включить «Наше Радио». ««Наше Радио»?! - недоуменно переспрашивал Михаил Давыдов, и издав серию блюющих звуков, добавлял. - Да пошло оно в ж…, «Наше Радио»! Ты бы еще телевизор включила». Сюрреализма происходящему добавляло то, что телевизоры на стенах клуба «Алиби» были как раз включены, и когда Михаил Давыдов жаловался, что «следят за мной», с экранов за ним как раз наблюдал довольный Николай Басков в белом костюме. Закончили же свой сет «С Коленями Как у Птицы» адаптацией стихотворения Всеволода Некрасова «Календарь» («И сентябрь На брь И октябрь На брь И ноябрь Брь И декабрь Брь»), известного также по альбому группы «Мегаполис» «Ноябрь».

Сет группы «Ожог» Костя Мишин посвятил своей жене Екатерине, поблагодарив ее за терпение. Подарок был что надо — учитывая, что коллектив исполнял не только свои известные песни, вроде «Грязи всех столиц», но и новинки - «Один мой приятель», «Новый детерминизм», «Не вижу ангелов», «Мама, забери меня домой» и др. «Случай в поезде» Костя Мишин вообще назвал «сверхновой» композицией — и ее увлекательный текст побуждал ловить каждое слово.

Может быть, поэтому во время выступления «Ожога» зрители вели себя достаточно тихо и сосредоточенно, хотя и не отказывали себе в танцах. Но аплодировали бурно и время от времени выражали свое одобрение и иными способами.

- Какой веселый барин! - крикнул, например, кто-то из зала.

- Заходите! - коротко ответил Костя Мишин и зарядил драйвовую «Я есть» группы «Мертвый ты».

Тему песни «Отморозок» с альбома «АнтиГолгофа» (2012) он определил как «ребята с нашего двора». И это действительно был своего рода ответ группе «Любэ» с изрядной долей здорового цинизма и апокалиптического стоицизма. Песней «Передвижных Хиросим» «Город» «Ожог» было хотел завершить свой и без того достаточно длинный сет, но зрители затребовали «Кровавое воскресенье». Но в качестве альтернативы Костя Мишин предложил одну из песен, с которой начиналась история группы - «Машина», и всех такой расклад более чем удовлетворил.