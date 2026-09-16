BRUTALLIZM «Расщепляем водород» (интернет-сингл)

BRUTALLIZM «Расщепляем водород» (интернет-сингл)

Исполнитель: BRUTALLIZM, Название: «Расщепляем водород», Стиль: грув-метал; Год: 2026

Многокилометровые очереди на бензозаправки в России доконали многих. Пора переносить вызванную этим форс-мажором агрессию в творчество, иначе — беды не миновать. Этим успешно занялась группа BRUTALLIZM в новинке «Расщепляем водород».

В первом куплете в манере грув-металла музыканты занимаются бытописательством. 95-й бензин заканчивается на глазах; ценник такой, что нет приличных слов для его передачи, вот некий дед и бессильно матерится возле своего жалкого «Жигуленка». Казалось бы, безысходность полнейшая, но не тут-то было! Русский народ непобедим — об этом прямо говорится в песне. И во втором куплете переходит к чисто производственным реалиям: наши умельцы строят плотину, чтобы заняться расщеплением водорода и производством топлива. Воистину — эту песню не задушишь, не убьешь!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie