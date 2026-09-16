BRUTALLIZM «Расщепляем водород» (интернет-сингл)

Исполнитель: BRUTALLIZM, Название: «Расщепляем водород», Стиль: грув-метал; Год: 2026

Многокилометровые очереди на бензозаправки в России доконали многих. Пора переносить вызванную этим форс-мажором агрессию в творчество, иначе — беды не миновать. Этим успешно занялась группа BRUTALLIZM в новинке «Расщепляем водород».

В первом куплете в манере грув-металла музыканты занимаются бытописательством. 95-й бензин заканчивается на глазах; ценник такой, что нет приличных слов для его передачи, вот некий дед и бессильно матерится возле своего жалкого «Жигуленка». Казалось бы, безысходность полнейшая, но не тут-то было! Русский народ непобедим — об этом прямо говорится в песне. И во втором куплете переходит к чисто производственным реалиям: наши умельцы строят плотину, чтобы заняться расщеплением водорода и производством топлива. Воистину — эту песню не задушишь, не убьешь!