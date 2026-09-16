Русские поэты XIX века писали хиты и были королями фристайла

Финальный гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта» состоялся в Колонном зале Дома союзов 15 сентября 2026 года

Стихи русских классиков XIX-XX веков были положены на музыку и доверены для исполнения современным российским медийным артистом. За аранжировки отвечал Fargo, который тоже вышел на сцену c весьма необычным для данной программы номером. Это были даже не стихи, а фрагмент из бессмертного романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Артист с длинными дредами весьма экспрессивно представил рэп-адаптацию эпизодов с убийством старухи-процентщицы и дальнейшим внутренним преображением Раскольникова.

Примечательно, что основано упор был сделан почему-то на поэтах второй половины XIX века (Яков Полонский, Федор Тютчев, Алексей Апухтин, Семен Надсон и др.) Это была эпоха стабильности и жесткого укрепления вертикали власти, которое в советских учебниках называли безвременьем. Параллели с нашими днями напрашивались сами собой и не хотелось бы, чтобы нынешний период окончился тем же самым, что и в начале прошлого века…

Но были и те, кто выбрал более поздних и болеее раних поэтов. Стопроцентное попадание в ситуацию продемонстрировала башкирская группа Ay Yola с этно-роковой песней «Адель» на стихи Александра Пушкина. Участник группы Руслан Шайхитдинов напомнил, что жену у него зовут Людмила, их дочь Адель как раз вокалистка команды, ну а свадьба состоялась как раз в год двухсотлетия Пушкина.

Главная цель проекта «Голос поэта»- популяризация классиков среди нынешних школьников. Этим и было обусловлено большое количество актуальных поп-звезд. Но проблема последних состоит как раз зачастую в нечеткой дикции и вязких аранжировках, в которых, как в болоте, способен утонуть текст любой степени гениальности. В итоге «Любовь одна» на стихи Зинаиды Гиппиус в исполнении Марии Зайцевой или «Ты была у окна» Александра Блока от Boba Sheshera просто били в молоко. Леша Свик, например, выбрал «Заметался пожар голубой» Сергея Есенина, который гораздо лучше него несколько лет назад гораздо лучше него интерпретировал Алексей Горшенев. В довершение всего видеоряд этого больше напоминал ожившие изображения с черно-белых могильных плит.

Звезды-участники концерта изо всех сил старались подчеркнуть актуальность выбранных поэтов. Для этого к каждому номеру концерта был записан видеоряд с краткой исторической справкой о каждом авторе, а после песни исполнители в обязательном порядке произносили какие-то слова. Больше всех удивила Мари Краймбрери, которая вспомнив о даре Алексея Апухтина сочинять романсы и поэтические экспромты вдруг подытожила: «Выражаясь современным языком, поэт писал хиты и был королем фристайла».

К несомненным удачам проекта стоит отнести тех, кто чем-то выделялся из общего потока. Татьяна Куртукова на совесть исполнила в фолк-манере «Я пришел к тебе с приветом» на стихи Афанасия Фета. Группа Nemiga преподнесла «Silentium» Федора Тютчева в духе постпанка с симфоническим вайбом — и в этом жанре немногословие и недосказанность действительно стоят во главу угла. Ну а под занавес на сцене Колонного зала Дома Союзов, помнящей выступления Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Самуила Маршака и Сергея Михалкова, устроила настоящую электронно-неоновую феерию группа Filatov & Karas с мощной песней по мотивам «Героя нашего времени» Михаила Лермонотова. И вот такие эксперименты действительно могут заронить зерна интереса к настоящей поэзии в сердцах нашей молодежи!