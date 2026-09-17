Лжедмитрий IV, DEEP-EX-SENSE, Сны Саламандры «Антиколыбельная» (интернет-сингл)

Исполнитель: Лжедмитрий IV, DEEP-EX-SENSE, Сны Саламандры, Название: «Антиколыбельная», Стиль: рэп; Год: 2026

Лжедмитрий IV (Дмитрий Рачинский) — очень толковый рэпер их Иркутска. Достаточно взглянуть на названия его альбомов: «Иов», «Анхель» и «Sinergis». Все они концептуальны. Но даже, как выясняется, даже в пределах одного трека Лжедмитрий IV умудряется вместить целую вселенную.

Именно таков новый сингл «Антиколыбельная». Здесь изображен непрекращающийся кошмар, причем поначалу даже непонятно, что это — просто череда страшных снов, от которых не можешь пробудиться, или психическое отклонение. Но по мере прослушивания становится ясно, что речь идет о повседневности вполне обычного человека, который упорствует в своих заблуждениях и духовно не пробудился.

Из-за этого герой становится легкой добычей демонических сил. Как известно, одно из главных свойств ада — пожирать свою добычу. Вот и герой песни еще при жизни несет свой ад в душе, из-за чего «душа поняла, что она съедобна». Спасение приходит, как обычно свыше: Валерия Хорриган из группы «Сны Саламандры» исполняет партию ангела, который пытается пробудить грешника и вывести его на свет.