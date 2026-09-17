Бывшие Нины Смит пришли на ее концерт

Большой концерт Нины Смит состоялся в клубе «16 Тонн» 6 сентября 2026 года

В последние годы певица явно набирает обороты. Еще в конце мая она собрала аншлаг в более компактном клубе «16 Тонн. Арбат». Теперь же ее пригласили выступить в легендарном месте, в котором мечтает спеть любой уважающий себя музыкант. Ощущая вкус триумфа в полной мере, Нина Смит дала, пожалуй самый долгий и разнообразный концерт в истории собственной группы.

Угостив зрителей аперитивом в виде песни «Как это было», Нина Смит предложила: «Давайте — наслаждаемся, танцуем, поем, плачем…. Ой они там целуются в губы! Все правильно». Но публика была занята ндалеко не только поцелуями. Уже во время второй «Песни» поклонники устроили флешмоб, дружно подняв вверх соответствующие цветы. Во время же песни «Силуэт кита» зрители сосредоточенно пускали пузыри.

Будоражащая песня «Спасибо, что тебя нет» заставляла задуматься о самых сокровенных вещах. Она же побудила Нину Смит, что сегодня День города и поблагодарить аудиторию, за то, что она выбрала не бесплатные развлекательные мероприятия, а «меня и депрессию». Впрочем, «депрессивность» этих песен явно была преувеличена, что и показали следом такие песни, как «Скучаю», «Дэдтаун», «Безумно да» и — в особенности — посвящение Ремарку «С любовью, ваш Эрих Мария», исполненное дуэтом с певицей Иво.

Недавно Нина Смит съездила во Вьетнам, откуда привезла замысел нового необычного альбома. Из программы с рабочим названием «Вьетнамские флэшбеки» она показала маленький кусочек, читая стихи под аккомпанемент восточной музыки. И опять же, это были крайне жизнеутверждающие вещи:

Сегодня светлый праздник во Вьетнаме,

И этот праздник у тебя внутри…

Думается, на Дне города было скучнее, чем здесь. Ведь во время «Солнечных зайцев» зрители зажгли сувенирные сердечки, а под «Самолеты» принялись играть надувными лайнерами. Не давала расслабиться и сама Нина Смит, которая, проведя опрос, выяснила, что на концерт прибыли, жители таких городов, как Санкт-Петербург, Ростов-на Дону, Мытищи, Зеленоград и Дубна.

Мало того, послушать песни Нины Смит вживую и и ее бывшие. «Значит я неплохой человек… Спасибо что вас нет, - процитировала она собственную песню, заприметив их в зале. - Сколько билет стоил? Можете уходить — деньги-то уже за вход заплатили». Хотя благодарность зрителей отнюдь не ограничивалась потраченными на билет средствами. Так, один малыш из зала подарил ей 100 рублей и шоколадку. В долгу артистка не осталась и раздала желающим брендированный сет-лист своего концерта, на обратной стороне которого была напечатана афиша этого же выступления.

Развеселый парень требовал от Нины Смит «нашу». В ответ она со смехом предположила, что это - «Ой-йо» и пошутила, что «Чайф» ей исполнять такое не позволяет. Вместо этого она спела любимую песню своей мамы (которая, к слову, тоже была на концерте - «Дети забытого городка»). Гораздо более продуктивным оказался заказ на хит Нины Смит «Отчаянно и красиво». Она согласилась исполнить эту вещь в финале концерта, но при условии, что запросивший ее человек будет целовать свою спутницу под музыку.

Конечно же, посетителей концерта ждал еще бис, где прозвучали и «Город из песка», и «Солнечные зайцы» по второму кругу, и кое-что еще.

