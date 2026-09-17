Церковь детства «Темные воды» (компакт-кассета)

Церковь детства «Темные воды» (компакт-кассета)

Исполнитель: Церковь детства, Название: «Темные воды», Стиль: рок; Год: 2025

«Темна вода во облацех», - сказано в Псалтыри о непостижимости Бога. Одни пытаются рассеять эту тьму, занимаясь богопознанием традиционными методами. Другие норовят подручными средствами, разогнать тьму собственных грехов и заблуждений, пускаясь во все тяжкие. Новый альбом «Церкви детства» «Темные воды», скорее о вторых, нежели о первых.

Лидер группы Денис Третьяков считает, что эта пластинка посвящена древнеримским сатурналиям, которые как раз и ставили своей целью нейтрализовать этот мрак. Первая песня «Агролес» фиксирует взгляд обывателя, попавшего на такую оргию случайно. Герой всего лишь хотел соблазнить лесную красотку да и вообще мнил себя атеистом, но та оказалась ведьмочкой со всеми вытекающими последствиями.

Постпанковая «Звезда» - попытка убедить себя, что все происходящее является всего лишь игрой. Звезда над погостом манит и веселит, но в итоге оказывается пентаграммой на обелиски. В приблюзованной вещи «Поминки» герой как-то быстро смиряется, что его зазноба давно мертва. А в «Червях» находит даже какие-то сомнительные плюсы в такой своеобразной «любви».

Но расплата не за гопами. «Остров гнилой» недвусмысленно дает понять, что даже маленький фрагментик суши в бескрайних просторах темных вод оказался глубокой топью. В «Букете» продолжается эстетизация смерти. В «Колдуне» Денис Третьяков заявляет вдруг о своей причастности к происходящему, так как загробная спутница называет его по имени и велит зажечь свечу. Но эта мера уже не способна победить тьму.

«Бамбара Аллен» - застольный гимн во славу смерти на основе старинной песни о девушки, которая проигнорировала умирающего парня. Теперь в мир иной отправилась она сама, но никто не расстраивается по этому поводу. Ну а финальная «Волчок» вообще представляет собой вариацию на джазовый стандарт «Moon River» и описывает ситуацию, когда родильные воды у Земли уже отошли, но никто не появился на свет.

Альбом «Темные воды» вышел и на CD, и на кассетах. Причем, его прослушивание на последней оказалось довольно непростой задачей, ибо все сбоило. Но таков уж этот альбом…  

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