Действуй! «Перемены» (интернет-сингл)

Действуй! «Перемены» (интернет-сингл)

Исполнитель: Действуй!, Название: «Перемены», Стиль: панк-рос; Год: 2026

Не приведи Господь вам жить в эпоху перемен, говорили древние китайцы. Песня Виктора Цоя и группы «Кино» «Перемен» стала символом перестроечных изменений, но сам автор говорил в ней, прежде всего, о переменах внутренних. По большому счету, это все, что нам нужно знать для понимания песни «Перемены» пермской группы «Действуй!»

Новинка получилась бодрой и мелодичной. Песня оказалась «съедобной» настолько, что поклонники причислили ее к музыкальному фастфуду. И тут возникают вопросы, насколько панк-представительство «Вкусно и Точки» совместимо с самой идеей перемен. В песне поется о Дне сурка и раннем пробуждении в 5 утра, и опять же в этом жестком графике трудно найти место для осуществления перемен. А в третьем куплете вокалист Коля Одинцов требует их с капризностью ребенка, который жаждет чудес. Неужели, когда наступит побочный эффект перемен, чадо с плачем побежит искать защиты у родителей?

На обложке сингла изображен ворон, которого музыканты и объявили символом перемен. Но ведь мы помним, что миссия этой птицы по причаливанию Ноева ковчега так и не увенчалась успехом…

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie