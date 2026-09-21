Действуй! «Перемены» (интернет-сингл)

Исполнитель: Действуй!, Название: «Перемены», Стиль: панк-рос; Год: 2026

Не приведи Господь вам жить в эпоху перемен, говорили древние китайцы. Песня Виктора Цоя и группы «Кино» «Перемен» стала символом перестроечных изменений, но сам автор говорил в ней, прежде всего, о переменах внутренних. По большому счету, это все, что нам нужно знать для понимания песни «Перемены» пермской группы «Действуй!»

Новинка получилась бодрой и мелодичной. Песня оказалась «съедобной» настолько, что поклонники причислили ее к музыкальному фастфуду. И тут возникают вопросы, насколько панк-представительство «Вкусно и Точки» совместимо с самой идеей перемен. В песне поется о Дне сурка и раннем пробуждении в 5 утра, и опять же в этом жестком графике трудно найти место для осуществления перемен. А в третьем куплете вокалист Коля Одинцов требует их с капризностью ребенка, который жаждет чудес. Неужели, когда наступит побочный эффект перемен, чадо с плачем побежит искать защиты у родителей?

На обложке сингла изображен ворон, которого музыканты и объявили символом перемен. Но ведь мы помним, что миссия этой птицы по причаливанию Ноева ковчега так и не увенчалась успехом…