«Город 312», 25 сентября, «Свобода»

14:24 21.09.2026

«Город 312» откроют новый концертный сезон в клубе «Свобода» 25 сентября 2026 года

«Горожане» покажут актуальную программу, в которой прозвучат и новые песни, которые ротируются на радио и музыкальных каналах, и старые добрые хиты группы, на которых выросло целое поколение. Зрители, которые соскучились по живому исполнению любимых песен, получат настоящее удовольствие от вечера в компании друзей.

Своей музыкой группа объединяет все поколения: и тех, кто узнал о группе после фильма «Ночной дозор» много лет назад, и новых слушателей, узнавших о «Городе 312» из соцсетей. Как обычно, главные хиты группы «Останусь» и «Вне зоны доступа» будут спеты вместе со зрителями.

Группа «Город 312» начала свой творческий путь в 2001 году году. «312» — это код города Бишкека, откуда родом участники группы или, как их называют, «горожане». Они сами пишут песни, которые становятся настоящими хитами. Киноиндустрия неоднократно обращалась к творчеству группы: их песни звучат в таких картинах, как «Дневной дозор», «Питер FM», «В ожидании чуда», «Ирония судьбы. Продолжение», «Чужой против хищника. Реквием». Группа неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных премий: «Золотой граммофон», «Песня года», «Премия Муз ТВ», «MTV Russian Music Awards», имеет кинонаграды MTV и т. д.

Двери: 19.00

Начало концерта: 20.00

