«Город 312», 25 сентября, «Свобода»

«Город 312», 25 сентября, «Свобода»

«Город 312» откроют новый концертный сезон в клубе «Свобода» 25 сентября 2026 года

«Горожане» покажут актуальную программу, в которой прозвучат и новые песни, которые ротируются на радио и музыкальных каналах, и старые добрые хиты группы, на которых выросло целое поколение. Зрители, которые соскучились по живому исполнению любимых песен, получат настоящее удовольствие от вечера в компании друзей.

Своей музыкой группа объединяет все поколения: и тех, кто узнал о группе после фильма «Ночной дозор» много лет назад, и новых слушателей, узнавших о «Городе 312» из соцсетей. Как обычно, главные хиты группы «Останусь» и «Вне зоны доступа» будут спеты вместе со зрителями.

Группа «Город 312» начала свой творческий путь в 2001 году году. «312» — это код города Бишкека, откуда родом участники группы или, как их называют, «горожане». Они сами пишут песни, которые становятся настоящими хитами. Киноиндустрия неоднократно обращалась к творчеству группы: их песни звучат в таких картинах, как «Дневной дозор», «Питер FM», «В ожидании чуда», «Ирония судьбы. Продолжение», «Чужой против хищника. Реквием». Группа неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных премий: «Золотой граммофон», «Песня года», «Премия Муз ТВ», «MTV Russian Music Awards», имеет кинонаграды MTV и т. д.

Двери: 19.00
Начало концерта: 20.00
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie