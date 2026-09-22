Сергей Летов попытался выгнать из «Горбушки» Гарика Сукачева и Сергей Галанина

Презентация сериала «Горбушка. Сердце московского рока» состоялась в ДК имени Горбунова 19 сентября 2026 года

Более четырех часов создатели ленты и музыканты радовали зрителей самыми разными форматами. По сути, действо уже начиналось в фойе, где любой желающий мог беспрепятственно пообщаться и сфотографироваться с такими звездами, как Владимир «Корней» Корниенко (группа Найка Борзова, «Ундервуд»), Дмитрий Нестеров («Свинцовый туман»), Александр Минаев («Тайм-Аут») и др. Представители онлайн-платфромы Okko, на которой состоялась презентация проекта, фотографировали наиболее колоритных личностей.

Перед самой премьерой со сцены напутственные слова произнесли многие герои сериала. Глава «Горбушки» Алексей Ларин признался, что идея ленты принадлежала директору Гарика Сукачева Виктору Майорову, который однажды сказал: «А почему бы не снять фильм о таком легендарном месте!» Александр Ф. Скляр вспомнил, как в 80-х во время первого выступления на сцене ДК у него реально тряслись коленки, а во время песни «Все наоборот» его обрили прямо на глазах у зрителей. Сергей Галанин придумал по случаю емкий слоган: «Без Okko нет рока!» Александр Минаев признался, что в Горбушке он за свою жизнь чего только не делал (в 1995-м его «Тайм-Аут» собрал в этих стенах самый посещаемый концерт в истории площадки с 3050 зрителями), но фильм сегодня будет смотреть впервые.

Антон «Пух» Павлов из нижегородской группы F.P.G среди присутствовавших в зале музыкантов оказался единственным, кто сумел посмотреть еще до мероприятия первые две серии ленты «Горбушка. Сердце русского рока». «Чудо, что легенда жива и будет жить пока прекрасные люди будут помнить и продолжать рок-н-ролл в нашей прекрасной стране», - сказал он. Эти теплые слова стали наилучшим мостиком к началу показа первого эпизода ленты, потому что на начальных титрах там как раз звучала «Ночь» Виктора Цоя в исполнении F.P.G.

В первой серии было многое рассказано о зарождении «Горбушки» как культовой рок-площадки. Экспертами выступили Гарик Сукачев, Сергей Галанин,Сергей Воронов («Кроссроудз»), Вадим Степанцов («Бахыт-Компот») и др. Документальные свидетельства перемежались с хуложественными вкраплениями. Так, саксофонист Сергей Летов сыграл бдительного охранника, который пытался выгнать из ДК засидевшихся на сцене спикеров. Однако Алексей Ларин сказал, что они могут сидеть хоть до утра, поскольку здесь их дом.

После показа первой серии состоялось небольшое выступление группы «СерьГа». Если сольных концертах коллектива Сергей Галанин и его музыканты играют преимущественно песни XXI века, то тут было все наоборот. «СерьГа» сделала упор на материал прошлого столетия (за исключением «Хоровода»). Сергей Галанин спел и «Теплый воздух от крыш», и посвящение нашим городам «Мы дети БГ», и «Дорогу в ночь» памяти тех, кто ушел. Ну а финальную «А что нам надо» «СерьГа», как выяснилось, впервые в истории сыграла именно в ДК имени. Горбунова — на совместном концерте с «Чайфом».

Затем после небольшого перерыва была показана вторая серия, где в несколько сумбурной манере было рассказано о деятельности «Горбушки» на фоне развала СССР. Затронули, в частности, тему, связанноую с работой на территории ДК рынка с CD и виниловыми пластинками. Нашлось место даже и для мистики, но не будем спойлерить. В отличие от первого эпизода, второй не ограничился одним московским роком — здесь промелькнули питерцы («АукцЫон», «Объект насмешек» и Tequilajazzz). На финальных же титрах второй серии звучала «Все идет по плану» сибирской «Гражданской обороны», которая не раз играла в ДК имени Горбунова.

Но завершали этот нетривиальный вечер все иже москвичи. Сначала Александр Ф. Скляр представил укороченную версию хардкоровой программы к сорокателию «Ва-Банка», сыгранной здесь же в «Горбушке» в марте: «Кудрявая», «Максималист», «Кислое вино», «Девочка» с долго постпанковой кодой, «На даче» и «Черное знамя». В финале к нему присоединился Гарик Сукачев, чтобы исполнить дуэтом «За гагарой с черным пером», «И снова май месяц» и «Я милого узнаю по походке». И это была сама уникальная версия проекта Гарика Сукачева и Александра Ф. Скляра «Боцман и Бродяга» за всю историю е- ведь до этого он выступал исключительно с сукачевскими инструменталистами.