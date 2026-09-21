Рви Меха — Оркестр «Весело и громко»

Исполнитель: Рви Меха, Название: «Весело и громко», Стиль: стеб-рос; Год: 2026

Мы привыкли, что из Сибири к нам обычно приходят забубенные панки. А тут вдруг чистой воды веселуха, искрометные прибаутки для различных торжеств, гедонизм и танцы до упаду! Новосибирский «Рви Меха — Оркестр» назвал свой новый альбом «Весело и громко», подобно своим собратьям из далекой Молдавии — группе Zdob si Zdub, которые отметились в 90-е программной песней «Здубы играют весело и громко».

Изданный лейблом Navigator Records в ярком шестиполосном диджипаке CD открывается приветственной песней «Здрасте, дорогие!», которая идеально подойдет для иногородних корпоративов: дескать, мы к вам приехали издалека, но не пожалели, да и вы, надеемся, не останетесь внакладе. Примерно на ту же тематику «Russian Disco», когда все уже хорошенько разогрелись и потянулись на танцпол. Причем, заглавную фразу зажигательно произносит какая-то девушка. Примечательно, что в понимании группы «Рви Меха — Оркестр» - это регги с балканскими дудками!

«Шашлычок» - более легковесный ответ на песню «Запрещенных барабанщиков» «Пикничок», герой которой попадал, ни много, ни мало, в ад, а тут дело всего лишь сводится к нетерпеливому ожиданию жареного мяса. «Хулиган» и «Валера» - яркие иллюстрации на тему «женщины любят негодяи», причем имя Валера выбрано, судя по всему, исключительно ради пикантной рифмы.

«Рви Меха — Оркестр» часто цитирует песни других исполнителей. В припеве «Красного & Белого» поминается «Красное вино» «Ва-Банка». В «Полосах» внезапно возникает «летчик Ли Си Цын» из «Фантома». «Я не такая» пародирует «За деньги — да» Инстасамки. Ну а «Праздникам — нет!» - ни много, ни мало «Долгая счастливая жизнь» «Гражданской обороны», не помноженная, но разделенная на «Больше никакого рок-н-ролла» «Сплина».

Большинство из этих цитат сигнализируют о том, что «Рви Меха — Оркестр» способен поднимать и довольно серьезные проблемы. Так, «Русская рулетка» направлена против самоубийств, «Сильная & независимая» дает остросатирический портрет светской львицы, которая платит тотальным одиночеством за свои понты. «Яблочко» же — отсылка не столько к песне революционных матросов, сколько к библейскому запретному плоду, ставшему источником всех наших бед!

Даже несмотря на наличие песни «Я устал» (в тексте это выражено более прямолинейно), сами «Рви Меха — Оркестр» к исходу второго демятка песен альбома явно не выдыхаются. Слушателя еще ждет угарнейшая «Остров сокровищ», герой которой широким жестом выбирает себе сразу «и рыбачку, и морячку» под одобрительное курлыканье удовлетворенных таким раскладом барышень. Ну а в финальной «Давай, до свиданья!» музыканты протестуют против «порожняка», приводя несколько ярких примеров таких неприятных личностей. От группы с развлекательным бэкграундом слышать такое вдвойне неожиданно и приятно!