Сказки Черного Города, Гуженко «Нарцисс» (интернет-сингл)

Сказки Черного Города, Гуженко «Нарцисс» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сказки Черного Города, Гуженко, Название: «Нарцисс», Стиль: панк-рок; Год: 2026

Имя древнегреческого Нарцисса давно стало нарицательным в нашем самовлюбленном мире. Согласно мифу, он мог жить долго, пока не видел свое отражение. Но однажды в него влюбилась нимфа Эхо, которую он отверг. В наказание Немезида наказала Нарцисса болезненной страстью к себе. Увидев собственное отражение в воде, юноша пленился им настолько, что не мог ни есть, ни спать, пока не довел себя до ручки. По другой версии, он покончил жизнь самоубийством.

Воронежская гриппа «Сказки Черного Города» изложила этот миф в духе поздних баллад «Короля и Шута» («Защитники» и проч.) Из нее убраны подробности об Эхе и Немезиде — только голый сюжетный каркас и факт превращения Нарцисса в такой же одинокий и красивый цветок у водоема. Роль Нарцисса исполняет Денис Гуженко, чей красивый и сильный вокал очень подходит для этой цели.

Какое отношение «Нарцисс» имеет ко всем нам? А вы посмотрите на орды людей, уткнувшихся в свои мобильники и готовые отдать все за лайки с похвалами — и все поймете сами!

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