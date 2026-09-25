QUEENtet Сергея Мазаева, 30 сентября, «Академ Джаз Клуб» на Проспекте Мира

14:35 25.09.2026

Сергей Мазаев - легендарный рок-музыкант и певец, бессменный лидер группы «Моральный кодекс»

Однако не все знают, что он получил классическое образование по классу кларнета! В своем новом эксперименте Мазай сочетает рок и классику!

Имея колоссальный опыт работы практически во всех музыкальных направлениях, от рок-н-ролла до классической музыки и, конечно же, обладая прекрасным музыкальным вкусом, Сергей создал уникальную по наполненности и музыкальному разнообразию концертную программу, которая сможет удивить даже самых искушенных меломанов: «За последние 20 лет у меня накопилось много «неформатной» с точки зрения «Морального кодекса» музыки. Я решил спеть песни из детства, которые любил: Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Фрэнка Синатры … Естественно, будут и хиты «Морального кодекса».

Сергей Мазаев солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, составе которого – Анна Пасько, Анна Журавлёва, Ольга Дёмина, Константин Казначеев и Сергей Гейер. Все они участники международных конкурсов и фестивалей, настоящие профи.

Все исполняемые произведения – личный выбор Сергея Мазаева, результат его кропотливых поисков и тщательного отбора. Безупречный музыкальный вкус, легкость подачи, глубина и вдумчивость исполнения заслужили высокую оценку зрителей и слушателей.

Начало в 20.00.

