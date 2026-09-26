Glass Reason «Glass Reason» (2CD)

Glass Reason «Glass Reason» (2CD)

Исполнитель: Glass Reason, Название: «Glass Reason», Стиль: хэви-прог метал, Год: 2020

Принцип бритвы Оккама иногда полезен для упрощения каких вещей для очевидных. Этому же принципу следовал, напротив - Микеланджело, и создал поистине гениальные произведения. Тот же принцип справедлив и для музыки. Взять такой стиль как хэви-метал. Он и сложен, и бодрящ сам по себе, а уж если туда грамотно добавить грув, пауэр и сифо-элементы, то может получиться красота неописуемая. Главное - не переборщить.

Группа Glass Reason играла музыку нездешнего качества. Особенно это удивительно было для Новосибирска, где она и базировалась, ведь обычно здесь делалась вязкая экзистенциальная музыка — панк, постпанк и иже с ним. А тут хэви-прог метал с замороченными гармониями и чистым сильным голосом Дмитрия Цимбала. Жизнь вокалиста оборвалась 15 марта 2019-го — в год всего лишь 11-летия группы. Данный релиз посвящен его памяти.

Издание дает слишком мал информации о самой группе и обстоятельствах создания песен видимо, подразумевается, что такая музыка должна говорить сама за себя. В отсутствие иных опор факт добровольного ухода Дмитрия Цимбала накладывает неизбежный отпечаток на восприятие этих песен. Начинается все довольно цивильно: под аккуратные тяжелые риффы «Вечной игры» нам излагают в песне «Вечная игра» истины о высших силах, держащих баланс добра и зла на Земле. Но вот налетает синтезаторный вихрь — и душу окутывает неодолимая тревожность, а в стройный порядок врывается элемент игры с непредсказуемым исходом, где все человечество, по сути, оказывается, тривиальными пешками.

Табуретку из-под ног слушателя выбивают и напечатанные во вкладыше комментарии к песням. Благодаря им история оказывается сквозной, но, чем дальше в лес, тем сильнее ощущение, что из него уже не выйти. В «Огне мгновений» герой становится игрушкой в руках запредельных кукловодов, так как они готовятся отнять у него самое дорогое — его любовь. В меленом и тягучем «Реквиеме» девушка все-таки умирает, а ее безутешный спутник винит в этом себя. Дыра в его душе разрастается в «На грани», причем этот процесс цинично именуется в комментарии «днем открытых дверей». Слетевшие с катушек приджазованные клавиши иллюстрируют этот процесс.

Потерявший себя герой становится участником вооруженного конфликта. Песня на эту тему «Бог войны» невероятно актуальна: воины на поле битвы априори обретают святость, но каждый из них надеется избежать мученического венца. Игра и здесь доминирует — в песне «Прости меня» герой случайно убивает ту, которая была похожа на его прежнюю любовь…

Душевный разлад усугубляется в песне «Думал все». Настройки героя сбиваются — крылатые существа из иного мира попадаются ему сплошь злые и коварные. Такие легко доведут до преисподней, что и происходит в финальной девятиминутной песне «Бесконечно короткий полет», где странно сочетается взвихренная электроника с поминальными акустическими гитарами.

В издании предусмотрен еще один диск — и вот тут-то все уже далеко не так беспросветно. Не вписавшиеся в концепт песни «Дом», «Перед старотом» и «Зимний дождь» звучат более традиционно и не воспринимаются как источник игры злого рока. Ну а инструментальные версии песен с альбома «Бесконечно короткий полет» («На грани», «Думал все» и др.) дают простор для интерпретаций, не исключая надежды на выигрыш и смену трактории рокового полета…
 

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