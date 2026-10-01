Анимация «STAR’Е» 

Исполнитель: Анимация, Название: «STAR’Е», Стиль: рок, Год: 2026

Перезапись старых песен на определенном этапе технического роста группы — дело деликатное. Практика показывает, что поклонники таких адептов сермяжной правды, как группа «Анимация», безнадежно влюбляются в первые версии песен, принимая их со всеми шероховатостями, а более совершенные версии воспринимают со скрипом. Тем не менее, музыканты сделали все красиво и с самоиронией.

На обложке выборочно лакированного диджипака от Navigator Records в духе постера из молодежного журнала изображен лидер «Анимации» Костя Кулясов в модном спортивном костюме. Над головой у него сияет горделивая надпись STAR, а на майке — скромная буква Ё. Вместе это, конечно, составляет слово «старьё», и понятно, что внутри будут переосмысленные давно версии знакомых песен.

Буква Ё тут явно не случайна. Один из ранних альбомов «Анимации» назывался «Продано не всЁ!» И был создан как раз в ее защиту. Эта же буква выделена и в первой песне «А он все стоит», где говорится о том, что вокруг только «на» да «Ё». Это новый вариант песни «Йльич» звучащий более упруго и тяжело. Песня «Керосиним» (как и «Ильич») выходила ранее только интернет-синглом, а теперь ее назвали «Выходные». В свое время это была коронавирусная премьера с подчеркнуто домашним звучанием. Теперь же акустическая гитара звучит более рельефно и акцентировано.

Самые серьезные изменения коснулись песни «Happy End», названной теперь «Время». Сначала была ее сингл-версия, которая звучала очень бойко. Вариант, вошедший затем в альбом «ВО!» выглядел еще более праздничным. Между тем, речь-то в ней совсем не о веселых вещах: о хрупкой надежде, которая разбивается о быстротечность жизни. Так что «Время» звучит медленно, задумчиво и где-то даже надрывно.

Интересно проследить, как группа играет с названиями композиций. «Ванька» теперь вырос в «Ивана» и, в целом, выглядит солиднее. «Возвращаться» стала теперь «Островками безопасности» и дает слушателю ощущение защиты. Наиболее смешно получилось с «Журавлями», которые теперь «Про_Бали». «Роман» превратился в «Не тороплюсь» и, в общем-то, хочется его постигать действительно неспешно. «Спички» (поименованные теперь по советской надписи «КЦ» на коробкАх) заканчиваются забавными детскими подпевками, по окончании которых дитя выдыхает: «ВсЁ» И это ещЁ один козырь в пользу любимой «Анимацией» буквы...