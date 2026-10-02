QUEENtet Сергея Мазаева погрузил зрителей в атмосферу русских сказок

QUEENtet Сергея Мазаева дал концерт в «Академ Джаз Клубе» в последний день сентября 2026 года

За тринадцать лет своего существования коллектив наработал настолько обширный репертуар, что каждое выступление оказывается совершенно непредсказуемым. На днях Квинтет выпустил альбом «Половецкие пляски» с музыкой Александра Бородина. Однако в «Академ Джаз Клубе» Сергей Мазаев и его музыканты решили посвятить первое отделение творчеству другого прославленного русского композитора — Анатолия Лядова. Зрители получили прекрасную возможность окунуться в неповторимую атмосферу русских народных сказок и обрядов.

Ведущая концерта Самира Латып рассказала немало интересного об этом нетривиальном композиторе. Несмотря на то, что ему были вполне по плечу большие формы, он предпочитал сочинять коротенькие произведения, утверждая в шутку, что не выносит музыки дольше пяти минут. И свои сочинения Анатолий Лядов скромно называл «бирюльками». «Дайте мне русалку, лешего — и я буду счастлив», - любил говорить композитор. Из этой категории оказалось первое же сыгранное Квинтетом произведение - «Кикимора» о грозном мифическом существе с маленькой головой — и эти контрасты музыканты великолепно передали музыкальными средствами.

Затем публику ждал цикл из восьми народных песен Анатолия Лядова, в которых композитор специально не стал использовать слова, чтобы подчеркнуть те смыслы, которые остались за кадром. Масштаб был и впрямь вселенским: «Духовный стих» соединял Человека с Богом; «Баллада о птицах» побуждала задуматься о бессмертной душе, которую символизировали на Руси пернатые; «Колыбельную» исполняла сама Смерть, а «Плясовая», напротив, помогала выйти из царства мертвых с помощью свирели пастуха. Конечно, в составе Квинтета нет флейты, но партия кларнета Сергея Мазаева передала этот былинный размах. Завершались народные песни лучистым «Хороводом», затеянным во имя Солнца как источника жизни. В финальной части классического отделения QUEENtet сыграл музыкальную пьесу «Баба Яга», в которой эффектно изобразил полет на ступе навеянного рисунками Билибина существа.

Концепция второго отделения была предельно простой. Как объяснил Сергей Мазаев, он и его музыканты сыграют тот материал, который им попросту нравится. И тут же уточнил, что это будут «песни народов мира — за все долгие годы нашей совместной жизни с этими народами». Нетрудно было уловить в этих словах отсылку к нашему советскому прошлому, и Квинтет начал отделение с песни уроженца Ташкента Юрия Антонова «20 лет назад». Затем зрители виртуально отправились в Белоруссию, услышав феноменальную по сочетанию нежности и героизма песню «Березовый сок» из репертуара «Песняров». А уже оттуда отправились прямиком в Дагестан, чтобы увидеть волшебные сны под «Колыбельную» на стихи Расула Гамзатова.

Еще интереснее получилось с «Музыкой метро» (в оригинале - «L’Arcoboleno»). Сергей Мазаев, по традиции объявил ее как произведение из репертуара «народного артиста СССР» Адриана Челентано. Русский же текст к ней написал Павел Жагун, чьи детство и юность прошли на Украине. В СССР все пути вели в Москву, и дань той эпохи была отдана с помощью песни «Тишина за Рогожской заставою».

Апогеем программы могли бы стать традиционно принятые публикой на ура «Я люблю тебя до слез», «Где ты» и «Первый снег». Но Сергей Мазаев решил показать еще и англоязычный номер из готовящейся в данный момент программы «Импортозамещение» - красивейший джазовый стандарт «The shadow of your smile». Представляя напоследок участников своего Квинтета, он назвал скрипачку Анну Пасько «лауреатом межпланетных конкурсов красоты», а ее коллегу Анну Власову - «чемпионкой». Не менее добрых слов удостоились и скрипач Евгений Субботин, виолончелистка Ольга Демина и контрабасист и автор переложений Сергей Гейер.

Зрители же были настолько щедры на позитивные эмоции, что попросту не захотели отпускать QUEENtet со сцены и по окончании концерта. «Вы знаете, как легко разбередить сердце московского пенсионера!» - улыбнулся Сергей Мазаев и внепланово исполнил с музыкантами «Hello» Лайонела Ричи. Эта песня тоже войдет в альбом «Импортозамещение». Как заметил Сергей Мазаев, после выхода пластинки совершенно отпадет надобность в визах за границу, поскольку у нас уже и без того будет все свое.