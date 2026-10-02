Мистер Гро… «Палач» (интернет-сингл)

Мистер Гро… «Палач» (интернет-сингл)

Исполнитель: Мистер Гро…, Название: «Палач», Стиль: индастриал-метал, Год: 2026

Тема палачества для нашей рок-музыки оказалась благодатной — как бы чудовищно это ни прозвучало. В эпике «Арии» «Палач» ресь идет о темном двойнике Иисуса Христа, норовящего занять Его место. Ну а в основе «Палача невесты» «Короля и Шута» - курьез, ибо исполнители казней не могли себя связывать в Средневековье узами брака.

Может быть, поэтому красноярская группа «Мистер Гро...» явно не спешила с релизом собственного «Палача», чтобы как минимум, найти нужный оригинальный ракурс. Композиция была написана в 2018-м, записана в 2021-м и планировалась в альбом «Бывший третий, ч 1», но в итоге вошла в часть вторую. Вероятно, все эти манипуляции были не зря, поскольку образ палача дань очень объемно, по крайней мере — на уровне аранжировки. В клавишном вступлении видна сомнительная молодецкая удаль, которая побуждает несмышленых юнцов выбирать сомнительные куплеты. Тяжелые куплеты — квинтэссенция тех страданий, которая несет власть руками своих палачей. Наконец, в куплетах — запоздалое раскаяние. «Тебя боятся, но ты не злой», - это главное, что нам надо знать о герое «Палача».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
США нанесли удары по Ирану
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie