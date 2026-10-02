Мистер Гро… «Палач» (интернет-сингл)

Исполнитель: Мистер Гро…, Название: «Палач», Стиль: индастриал-метал, Год: 2026

Тема палачества для нашей рок-музыки оказалась благодатной — как бы чудовищно это ни прозвучало. В эпике «Арии» «Палач» ресь идет о темном двойнике Иисуса Христа, норовящего занять Его место. Ну а в основе «Палача невесты» «Короля и Шута» - курьез, ибо исполнители казней не могли себя связывать в Средневековье узами брака.

Может быть, поэтому красноярская группа «Мистер Гро...» явно не спешила с релизом собственного «Палача», чтобы как минимум, найти нужный оригинальный ракурс. Композиция была написана в 2018-м, записана в 2021-м и планировалась в альбом «Бывший третий, ч 1», но в итоге вошла в часть вторую. Вероятно, все эти манипуляции были не зря, поскольку образ палача дань очень объемно, по крайней мере — на уровне аранжировки. В клавишном вступлении видна сомнительная молодецкая удаль, которая побуждает несмышленых юнцов выбирать сомнительные куплеты. Тяжелые куплеты — квинтэссенция тех страданий, которая несет власть руками своих палачей. Наконец, в куплетах — запоздалое раскаяние. «Тебя боятся, но ты не злой», - это главное, что нам надо знать о герое «Палача».