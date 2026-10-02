Константин Ступин «Акустика» (CD + комплект стикеров)

Исполнитель: Константин Ступин, Название: «Акустика», Стиль: панк-рок; Год: 2026

Константин Ступин мог бы бы не так известен, если бы не вирусная популярность его песни «Пушистый хвост лисицы», бессмертная фраза «ты втираешь мне дичь» и безвременная смерть музыканта в родном Орле в марте 2017 года. Почти половину жизни основатель группы «Ночная трость» провел за решеткой, поэтому при жизни у него не было ни стабильного состава, ни нормальных гастролей, ни прилично изданных на физических носителях альбомах. Недавно мы писали о «Последнем концерте 12.03.2017», красиво изданном лейблом Pirat Records на компакт-кассете. Теперь дело дошло и до мини-антологии на CD от «Выргорода».

Знакомство с творчеством Константина Ступина лучше начинать с диска «Акустика», записанного в «Центре своевременного искусства» в Орле 15 ноября 2014 года. Здесь есть, например, такие знаковые вещицы, как «Кайф», «Пушистый хвост лисицы» и «Лед и ветер». «Где же кайф, где же драйв?!» - восклицает Константин Ступин с первых же аккордах, и тут же становится ясно, что в поиске искомых величин он не остановится ни перед чем, проявляя порою неразборчивость в средствах.

При этом нельзя сказать, что его герой пускается во все тяжкие. Из песни «Ирина и Марина» следует, что даже женские прелести меркнут перед другими источниками наслаждения, поэтому предпочтение однозначно отдается последним. В «Качелях» из-за этого страдают соседи, а в «Силикатном кирпиче» люди не остепеняются, даже превращаясь в инвалидов.

Причина погружения в иллюзорную реальность понятна. Герою не хватает в жизни ярких красок, которые он встречает в снах — эта мысль, например, красной нитью прохрдит в неожиданно куртуазном для Константина Ступина «Милорде». В «Девичьих слезах» же дело доходит до того, что сон и реальность переплетаются настолько тесно, что одно уже и не отличить от другого.

Сновидческая тема получает свое продолжение в бонус-треках к «Акустике», например — в «Снах комиссара». Только здесь к поискам идеального мира примешивается вдруг историческая травма. Такова песня «Сны комиссара», навеянная, возможно, ужасами Гражданской войны. Продолжение мытарств сквозь эпохи — в песне «Ганс», где найденный череп оказывается фрицем Гансом и поит героя шнапсом. Их песни следует, что историческая намять — это всегда боль, но приобщаться к ней необходимо.

Завершается бонус пораженческими песнями «Все уже было» и «Пушистый хвост лисицы». Лучшее позади, самые приятные события уже никогда не повторятся. Покой, в отличие от стихотворений Александра Блока, не обретается героем даже во сне...