Аффинаж «Отличник» (интернет-сингл)

Аффинаж «Отличник» (интернет-сингл)

Исполнитель: Аффинаж, Название: «Отличник», Стиль: инди-рок, Год: 2026

Отличников обычно не любят. Одноклассники считают их выскочками и подлизами, при этом совершенно беззастенчиво списывая у них контрольные и домашние работы. Родители плодят у отличников комплексы, которые потом заставляют ждать от всех одобрения и зависеть от чужого мнения. Между тем, увы, даже похвалы от самых близких людей для отличников быстро иссякают.

О том, что тогда происходит, и рассказывает песня «Аффинада» «Отличник». Конечно, она намного шире сугубо школьных подробностей: хотя разухабистое вступление с гармонью навевает кадры из советских фильмов о школьных учителях на селе. Брошеный всеми отличник в песне быстро маргинализируется, засыпая, например, в непотребно виде в электричке. При этом он упорно не желает признавать свое поражение и откровенно тяготится жизненными трудностями — в песне это ярко описано с помощью метафоры правды, как горького шоколада в то время, как герой предпочитает молочный, подпитываясь сладкими иллюзиями.

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