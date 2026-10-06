АЗОН & Влом! & Отморозки & Четыре Сыра «Панк-десант» (интернет-сингл)

Исполнитель: АЗОН & Влом! & Отморозки & Четыре Сыра, Название: «Панк-десант», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Октябрь на дворе, а это значит, что панк-бэнды дружно гастролируют по нашей необъятной Родине. К тому же большинство сочиняют об этом музыкальные путевые заметки. Плюс-минус, речь в них идет приметно об одном и том же. Не лучше ли объединиться — и одним махом спеть о гастрольных буднях (или все-таки — праздниках). Подольская группа так и сделала!

В коллаборации с командами «Влом!», «Отморозки» и «Четыре Сыра» неугомонный Павел Захаров и его обновленный состав замутили композицию с характерным названием «Панк=десант». Панки любят использовать милитарную образность — вспомним «Гражданскую оборону», от которой это во многом и пошло. Но сублимировать эту игровую агрессию они предпочитают в мирные цели. Панки в песне без труда оккупируют город, но не устрашают его жителей, а, напротив, раскрашивают все яркими красками. Помимо прочего, «АЗОН» сделал в этой песне ненавязчивую отсылку к своему недавнему постапокалиптическому циклу «Выживут только панки»!Это и есть теперь их главный лозунг!