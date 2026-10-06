АЗОН & Влом! & Отморозки & Четыре Сыра «Панк-десант» (интернет-сингл)

АЗОН & Влом! & Отморозки & Четыре Сыра «Панк-десант» (интернет-сингл)

Исполнитель: АЗОН & Влом! & Отморозки & Четыре Сыра, Название: «Панк-десант», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Октябрь на дворе, а это значит, что панк-бэнды дружно гастролируют по нашей необъятной Родине. К тому же большинство сочиняют об этом музыкальные путевые заметки. Плюс-минус, речь в них идет приметно об одном и том же. Не лучше ли объединиться — и одним махом спеть о гастрольных буднях (или все-таки — праздниках). Подольская группа так и сделала!

В коллаборации с командами «Влом!», «Отморозки» и «Четыре Сыра» неугомонный Павел Захаров и его обновленный состав замутили композицию с характерным названием «Панк=десант». Панки любят использовать милитарную образность — вспомним «Гражданскую оборону», от которой это во многом и пошло. Но сублимировать эту игровую агрессию они предпочитают в мирные цели. Панки в песне без труда оккупируют город, но не устрашают его жителей, а, напротив, раскрашивают все яркими красками. Помимо прочего, «АЗОН» сделал в этой песне ненавязчивую отсылку к своему недавнему постапокалиптическому циклу «Выживут только панки»!Это и есть теперь их главный лозунг!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie