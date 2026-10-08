Читмил «Эпизод» (интернет-сингл)

Читмил «Эпизод» (интернет-сингл)

Исполнитель: Читмил, Название: «Эпизод», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Куда-то ушли беззаботные поп-панковые песни о блаженном ничегонеделании. Пик их пришелся на нефтяную иглу 2007 года, так что, видимо, для устраивания таких мягких плюшевых праздников непослушания не хватает чувства защищенности. Слишком много сил нынешних людей уходит на оборону от внешних обстоятельств — тут уже не до сантиментов вовсе…

Тем не менее, группа «Читмил» восполнила этот ощутимый пробел милой песней «Эпизод». Под весьма бодрый и лиричный аккомпанемент героиня сначала сетует из-за невозможности посещения дальних стран и неработающего VPN, а потом решает махнуть на это рукой, объявляя лишь досадным эпизодом. Во тором куплете то же самое происходит о по поводу личных переживаний. В итоге она даже отказывается принять психологическую помощь извне. Озвучены и очевидные плюсы подобного нестабильного состояния: минус 5 килограмм и недокуренная сигарета из-за тревоги. Таким образом, происходит возвращение из читмила обратно в ЗОЖ.  

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