Операция Пластилин «Радости. Сторона А» (ЕР)

Операция Пластилин «Радости. Сторона А» (ЕР)

Исполнитель: Операция Пластилин, Название: «Радости. Сторона А», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Человек призван к радости. Недаром в Евангелии призывы к радости встречаются наиболее часто — также, как и советы Христа не бояться. Отсюда следует, что подлинная радость произрастает из отсутствия страха и наличия веры — или хотя бы доверия Богу. Но как обрести подлинную радость, когда все рушится и падает из рук. Ответ — в пятипесенном мини-альбоме «Операции Пластилин» «Радости».

Как известно, у музыкантов есть хоть какая-то разрядка: творчество, гастроли, возможность играть и доносить до поклонников любимую музыку. То есть они априори в процессе достижения радости имеют фору перед, скажем, теми, кто ежедневно отрабатывает смену у станка. Возможно, понимая это, лидер группы Анатолий Царев написал песню «Папироска» от лица такого работяги, который приходит домой, смывает грязь и ужинает разогретой замороженной пищей. При этом песня звучит в ритме ска, а значит источник радости не утрачен.

При этом ЕР «Радости» автобиографичен. Сам Анатолий Царев признался, что, прежде, чем достичь состояния внутренней радости, он пережил состояние внутреннего краха. Об этом песня «До талого!». Заглавное выражение означает «до края, до конца» и предположительно происходит от названия исправительного лагеря. Одной из первых употребила фразу «до талого» певица Мара в композиции «Он». Теперь, с легкой руки «Операции Пластилин», выражение рискует уйти в народ.

Радость немыслима без возможности разделить ее с самыми близкими людьми. И в песне «Эфералган» пара, преодолевая все трудности, все же достигает этого состояния. Продолжение темы - «Стая», которая кажется развернутым тезисом «найти своих и успокоиться» из фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», ведь даже белые вороны сбиваются в стаи. Сил жить дальше дают и родные места, недаром в песне есть намек на родной для «ОП» Тамбов - «волчий край».

В финальной песне «Радости» мы вновь встречаемся с работягой, который коряво, но трогательно излагает свое понимание радости: «Просто чтобы внутри все ныть и болеть перестало». И тут не надо лишних слов, поскольку в такой спонтанности радость и достигается, а песня начинает напоминать гимн в стиле госпел.

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