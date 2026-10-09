ДМЦ «Куда мы едем» (интернет-сингл)

Исполнитель: ДМЦ, Название: «Куда мы едем», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Запасливые рок-музыканты стираются готовить сани летом. К началу гастрольных туров у них уже обычно готовы дорожные песни. Речь в таких произведениях, как правило, идет более-менее об одном и том же: алкогольные приключения, скоротечные романы, кураж. Но вот, например, группа «ДМЦ» решила пойти дальше и создала вполне универсальную песню о дальнем путешествии среднестатистического русского человека.

Архетипичность ситуации подчеркнута в сингле «Куда мы едем» фольклорными мотивами. В припевах лидеру «ДМЦ» Андрею ГрейЧайнику азартно подпевают условные деревенские бабушки в цветастых платочках. Пекутся же они при этом о своем, о девичьем: куда лежит их путь, кто будет их попутчиками, будут ли в пункте назначения их встречать и, не приведи Господь, в поезде кто-то закурит! Обошлось, правда, без привычных для такого случая курочки и вареных яиц, ведь у героев песни карманы пусты. Но в какой-то момент вопросы в песне поднимаются до уровня проклятых шевчуковских — что же будет с Родиной и с нами?