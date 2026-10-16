Вокалистка «Аборта мозга» выявила общую черту всех женских групп

Фестиваль «Панк-осень» состоялся в новосибирском клубе «Уzдечка» 11 октября 2026 года

Фестиваль «Панк-осень» состоялся в новосибирском клубе «Уzдечка» 11 октября 2026 года

Новосибирск — город с богатыми панк-традициями. Янка Дягилева и «Великие Октябри», Черный Лукич, «Бомж», «Промышленная архитектура» - все они прославили этот город. Пик их творчества пришелся на 80-90е годы, а сейчас народилось новое поколение панков. Незадача лишь в том, что проявить себя вдали от столиц им практически негде, так что «Уzдечка» остается одним из немногих оазисов андеграундной культуры в столице Сибири.

Открывала фестиваль откровенно сильная команда OnceDay. Люди, предвзято относящиеся к панк-движению считают его простым выплекском энергии. Так вот — OnceDay своими продуманными песнями опровергал этот стереотип. Музыкантов нередко уносило в замысловатые прифанкованные риффы, а соло-гитарист радовал техничными и мелодичными запилами. При этом музыканты явно скромничали, замечая, что если кто-то нелюбимую владельцами айфонов их песню посчитал слишком сложной, то дальше будет проще — «Простой сюжет». Еще про одну из вещей они пошутили, что хотели сосинить ее про Sex Pistols, а получилось — как всегда. На самом же деле в этой композиции они удачно совместили отсылки к знаменитой «Gog Save the Queen» c аллюзиями на книгу Роберта Хайнлайна «Дверь в лето».

Следующая команда «Беz фанатизма» представила энергичный хардкоровый сет, привещший пространство перед сценой в движение. Короткие и лютые гимны во славу Сибири и ее жителям невероятно бодрили. Музыканты отдавали дань и теме, связанной со спортивным фанатизмом. Чего только стоила короткая кричалка с лейтмотивом «на х… иди со своим Fan ID» , которая закончилась так быстро, что растерянные зрители даже не успели ей как следует поаплодировать. К финальному же аккорду публика была, напротив, готова, потому что это была песня «Без фанатизма», которой группа заканчивает свои сеты вот уже 20 лет кряду.

Каким бы ни был угарным сет несгибаемых сибирских хардкорщиков, некоторые зрители с нетерпением ждали выхода «Аборта мозга» из Улан-Удэ. Тем не менее, вокалистка группы Сабрина Амо (Наталья Семенова) сочла нужным предупредить, что к панку ее творчество имеет весьма отдаленное отношение. «После наших песен вам может стать хорошо, но, скорее всего — будет плохо», - заинтриговала она и зарядила программную вещь «Миром правит любовь».

В своем сете группа никак не могла проигнорировать свой недавний альбом «Пульс ада». Заглавная вещь прозвучала уже следом, причем Сабрина Амо обратила внимание на то, что в группе играет легендарный барабанщик Андрей «Танцор» Мартыненков, поэтому в саунде неизбежны элементы «Коррозии металла». Гитарист Илья Алферов и басист Александр Фролов тоже вносили свою лепту в металлизированный антураж «Аборта мозга». Тем более, из «Пульса ада» были сыграны также «Мотив» и «Ворота в ад».

Перед песней «Да, звезда» Наталья Семенова решила объяснить, почему в тексте упоминается Кант. «У кого-то победил философ Кант, а у кого-то все через одно место – Anal Cunt!» - афористично заключила она. Вскоре она развила мысль, что у всех женских групп источником вдохновения тоже являются определенные органы, потому-то в песнях «Аборта мозга» так часто и упоминается созвучное им слово «звезда». Из этой же серии была сыграна и «Звезда-Сатана».

Песней «Попугайчик» Сабрина Амо предостерегла публику от «наследия «Оргазма Нострадамуса»» - излишней алкоголизации. Дань заявленной в названии фестиваля панк-эмтетике была отдана песней «Айфон», ну а в «Девке» группа вернулась на свою излюбленную философскую стезю. Ведь по поводу этой песни Наталья Семенова заметила, что у героини — типичный экзистенциальный кризис. «Зря смеешься, негодник!» - осадила она одного из зрителей — и тут же обратила его в свою «готическую» веру, заметив, что у него подходящий по эстетике «грааль» в руках. «Ну все, мы теперь будем писать такую музыку!» - удовлетворенно заключила она. Но все же попрощался со зрителями «Аборт мозга» отнюдь не готикой, а диско-металлической песней «Они» в финале которой на барабанах, к восторгу зрителей, бойко сыграл юный сын Натальи Семеновой Михаил.

Это был не единственный сюрприз фестиваля. В качестве аперитива выступил лидер славной команды Evilgod из забайкальского поселка Красный Чикой. В туре «Аборта мозга» группа играла на разогреве, причем с каждым городом ее состав уменьшался на одного участника: четверо в Улан-Удэ, трое в Иркутске, двое — в Красноярске. В Новосибирске же Иван уверенно «вывез» за всех, играя на электрогитаре под запущенный с телефона плейбек. Помимо абсолютно ураганной подачи, лидер Evilgod красиво общался с залом, то вещая им про то, что группа играет не чистый блэк (есть и дум, и дэт), то выдавая убойные фразы, вроде «сочится жизнь там, где нет ни черта, ни Бога». «Попей Байкал!» - заботливо предложил в какой-то момент Ивану кто-то из зрителей, намекая на родину коллектива. «Позже, друг мой, позже!» - галантно парировал тот.

Но и на этом фестиваль не завершился. Апогеем стал джем-сейшн Ивана из Evilgod с инструменталистами «Аборта мозга», в результате которого была представлена нетленка «Коррозии металла» «Ритуал сожжения трупов». И если этот номер музыканты заранее все же задумывали, то прощальная «Rusian Vodka» стала настоящим экспромтом. Партии гитары исполнил издатель из лейбла «Изоляция» Serg FromHell, а окончательно вошедший в угар Иван Комовников, кричал, будто Паук в старые добрые «коррозийные» времена: «Серж, заводи шарманку!»