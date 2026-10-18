День Рождения Анжея Захарищева фон Брауш («Оберманекен»), 19 октября, «16 Тонн Арбат»

День Рождения Анжея Захарищева фон Брауш («Оберманекен»), 19 октября, «16 Тонн А

День Рождения Анжея Захарищева фон Брауш, лидера легендарной нью- вейв группы «Оберманекен» и концерт «Оберманекен», несколько абсолютно новых песен из программы нового альбома «Византийский Астронавт» и классические супер-хиты, фрагменты спектакля «Серебряный век 2»

Анжей Захарищев фон Брауш — известный композитор и поэт, основной автор текстов недавних альбомов группы «Браво», кавер на его песни спели Найк Борзов, Мультфильмы, Диктофон и др. В кино и театре как композитор он участвовал в Электротеатре Станиславский, Театр на Таганке, фильмах Бориса Юхананова и Ивана Охлобыстина. Как режиссер Анжей снял «Зазеркальная Одессея» (фильм получил альтернативный Оскар движения «Сине Фантом» (лидеры отечественного арт-хауса). Победители "Cup of Madness" - "Арбатского Грэмми" в номинации "Лучшая инди группа 2025.

10 лет Оберманекен были резидентами культового NY клуба CBGB, где делили сцену с Nirvana, Smashing Pumpkins и др.

В концерте участвуют: Олемпицка Эртэ, Моно Лиза Дорофеева, Павел Карн и Специальные гости.

Начало в 20.00

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie