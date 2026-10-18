День Рождения Анжея Захарищева фон Брауш («Оберманекен»), 19 октября, «16 Тонн Арбат»

18:33 18.10.2026

День Рождения Анжея Захарищева фон Брауш, лидера легендарной нью- вейв группы «Оберманекен» и концерт «Оберманекен», несколько абсолютно новых песен из программы нового альбома «Византийский Астронавт» и классические супер-хиты, фрагменты спектакля «Серебряный век 2»

Анжей Захарищев фон Брауш — известный композитор и поэт, основной автор текстов недавних альбомов группы «Браво», кавер на его песни спели Найк Борзов, Мультфильмы, Диктофон и др. В кино и театре как композитор он участвовал в Электротеатре Станиславский, Театр на Таганке, фильмах Бориса Юхананова и Ивана Охлобыстина. Как режиссер Анжей снял «Зазеркальная Одессея» (фильм получил альтернативный Оскар движения «Сине Фантом» (лидеры отечественного арт-хауса). Победители "Cup of Madness" - "Арбатского Грэмми" в номинации "Лучшая инди группа 2025.

10 лет Оберманекен были резидентами культового NY клуба CBGB, где делили сцену с Nirvana, Smashing Pumpkins и др.

В концерте участвуют: Олемпицка Эртэ, Моно Лиза Дорофеева, Павел Карн и Специальные гости.

Начало в 20.00