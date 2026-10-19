Наконечный «Дыхание вечности в нас» (интернет-сингл)

Наконечный «Дыхание вечности в нас» (интернет-сингл)

Исполнитель: Наконечный, Название: «Дыхание вечности в нас», Стиль: рок, Год: 2026

Группа «Наконечный» в своих песнях предлагает неповторимое сочетание душевной теплоты и веры с ранимостью и ощущением постоянного присутствия бездны. Баланс между этими полюсами бывает слишком зыбким — и особенно отчетливо это проявляется в жанровых работах коллектива. Например, в «Сказке про Ивана-Дурака и Лису Василису» герой вроде бы преодолевает препятствия и спасает свою любовь, но постоянно увязает при этом в неизбывной печали.

Некий внутренний надлом в полной мере дает о себе знать в новом альбоме «Дыхание вечности в нас». Недаром эта работа позиционируется как самая темная и тяжелая (во всех смыслах) в дискографии команды. Как рассказал лидер группы Александр Наконечный в соцсетях, записи предшествовали драматические события в его жизни: смерть близких, переезды, суды и долги. Разумеется, тот мрак, который сгустился в этих болезненно красивых песнях, был выпущен в терапевтических целях.

Начинается альбом лобовой песней «Ангедония». Как мы помним из одноименной песни Янки Дягилевой — это «диагноз отсутствия радости». И здесь тоже, несмотря на безмятежный пейзаж со звездами и Луной, герой предпочитает обложиться дома подушками и пребывать в ипохондрии. «Луна» даст еще о себе знать в одноименной песне — и тут уже будет сделан упор на ее мертвенности, которой пронизана и душа героя.

В унынии не до подлинных чувств. Поэтому и отношения с любимой девушкой складываются у героя альбома не лучшим образом. В «Мне б разгадать тебя» исчезает былое понимание, а в «Жизнь без тебя» рушатся, похоже, и сами отношения. «Нас разлюбило море» запечатлевает страшный момент, когда сама Вечность отворачивается от ипохондрика.

Мрак души нередко понимается, как нечто наносное. Поэтому в песне «Театр утраченных грез» ощутима попытка развеять его, уничтожив декорации, во многом навеянные произведениями Сартра. Но, увы — в финальном (невыносимо раздраенным по музыке треке) «В черном аду» внутренняя пустота берет верх. Остается надеяться, что на этих руинах будет созидаться нечто принципиально новое.

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