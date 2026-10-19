Ермен Анти («Адаптация»), 23 октября, Shamrock Irish Pub (Актюбинск)

Ермен Анти («Адаптация»), 23 октября, Shamrock Irish Pub (Актюбинск)

Лидер «Адаптации» Ермен Ержанов отметит в акустическом формате юбилей альбома «No Pasaran» в актюбинском Shamrock Irish Pub 23 октября 2026 года

«В этом году исполнилось пятнадцать лет с момента выхода альбома АДАПТАЦИИ —  «No Pasaran».- говорит он. - Мы писали его на легендарной питерской студии «Антроп», и так получилось, что именно эта пластинка стала последним альбомом, который был записан на студии Андрея Тропилло. Помню, как поздним воскресным вечером в декабре 2010 мы закончили запись вокала и гитары, а на следующий день я пришёл на улицу Цветочная, где располагалась студия, чтобы приступить к сведению, и узнал, что утром случился рейдерский захват «Антропа», вернее помещений, ему принадлежащих  (там вроде ещё был цех по производству CD). С большим трудом, благодаря ныне покойному гитаристу группы «Облачный край»  Сергею Богаеву, нам удалось вытащить оттуда жёсткий диск с нашей записью и гитарный комбик «VOX», который мы одолжили у ex-гитариста ДДТ – Анрея «Худого» Васильева».

Сводили альбом уже в другом месте, а в марте 2011 он был издан на CD издательством «Выргород».

В ближайшие две недели состоятся два моих акустических выступления, где я сыграю альбом «No Pasaran» целиком, в акустике. 23 октября — в Актобе в Shamrock pub в совместном концерте с местными группами, а на следующей неделе мы отметим это событием большим онлайн-концертом! Его дату я сообщу в ближайшие дни». 

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