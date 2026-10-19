Оберманекен «Серпантин Венеция» (винил)

Исполнитель: Оберманекен, Название: «Серпантин Венеция», Стиль: нью вейв, Год: 2014

Миссия «Оберманекена» (как группы, так и персонажа) — опережать время и излучать моду, которая еще не наступила. Коллектив появился в 1980-м, но история звукозаписи доступных ныне для слушателей альбомов началась у него гораздо позднее. Лидер коллектива Анжей Захарищев фон Брауш не играл по законам шоу-бизнеса, а творил собственную вселенную. В итоге в 2014-м, когда до настоящего винилового бума было далеко, «Оберманекен» выпустил альбом «Серпантин Венеция» исключительно на виниле (не считая приложенного к журналу «Stereo Video» СD, где и звук, и порядок песен принципиально иные).

С тех пластинка стала огромной редкостью, а «Оберманекен» издал на виниле еще один альбом - «Астрология» - став, пожалуй, единственной группой в России, у которой в каждом релизе на таком носителе упоминаются пластинки. В «Серпантине Венеция» это открывающая диск песня «Санто Доминго», где говорится о том, что звук винила возникает из самих морских волн.

В точности так же можно охарактеризовать и саунд альбома: несмотря на господствующую роль электронных инструментов, песни получились штучными, винтажными, обволакивающими. Достаточно послушать «Волшебные», где рассыпчатые клавишные партии похожи на разбросанный на карнавале серпантин, или ту же «Санта Доминго», где партии акустических гитар по бокам звукового пространства напоминают животворящие родниковые струи. Сам Анжей Захарищев фон Брауш особенно гордится песней «Я не верю слезам», где использовано своего рода психоделическое диско.

Максимальную естественность песням придают и аккуратные басовые партии Евгения «Сдвига» Звиденного из «золотого» состава «Муимий Тролля», и умиротворяющие перкусии Олега Бутмана и Андрея Романова. Не говоря уж об электровиоле Александра Лучкова, которая открывает портал в потусторонний мир в самой тяжелой композиции альбома - «Серпантин (романс Венеция)».

Очень часто и такой подход к изданию альбома как бы затворяет исполнителя в башне из слоновой кости, изолируя его от внешнего мира. Однако «Серпантин Венеция» невероятно злободневен, как 12 лет назад, так и сейчас тем более. Дело в том, что он разоблачает пластмассовые «нулевые», показывая, что порожденный ими мейнстрим — ничто. Эта эпоха сравнивается со льдом, который жарко плавят своим неуемным темпераментом персонажи альбома. Апогея это противостояние достигает в «Медленном Ангеле», который осуществляет крестовый поход против «льда MTV».

При этом, воспевая жар любви и экзотические удовольствия, Анжей Захарищев фон Брауш проявляет разумную осторожность. Яркий пример — песня «В притонах Таиланда», где погрязание в плотских утехах лишает заклинателей змей их силы и делает обитателей борделя жертвами черных посланников из магических зеркал. Цель альбома — принципиально иная — не свалиться в путешествии по горному серпантину в пропасть, а все-таки достичь ускользающей Атлантиды!

Пора домой в созвездье Льва

Пора домой в созвездие Весы…

Ведь Космос, он уже рядом!

